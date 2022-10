Pożyteczny wampir (Opowieści z lasu, odc. 343)

Nie jest łatwo go spotkać, jednak najczęściej możemy na niego natrafić w lesie, gdzie doskonale się ukrywa. O kim mowa?

Od sierpnia do października pojawiają się osobniki dorosłe młodego pokolenia, które polują na swoje bezbronne ofiary. Opis ten mógłby pasować do postaci z jakiegoś mrocznego horroru, jednak pasuje też do dzisiejszego bohatera Opowieści z lasu, którym jest nieduży pluskwiak o sympatycznej nazwie zawadzik leśniczek.

Jak czytamy m. in. na Wikipedii, to owad podrzędu pluskwiaków różnoskrzydłych z rodziny tarczówkowatych. Pluskwiak o ciele długości od 10 do 13 mm, o zarysie owalnym. Podstawowa barwa ciała jest żółtobrązowa do szarobrązowej z metalicznie zielonawym połyskiem na głowie, przodzie i bokach przedplecza, a niekiedy także nasadzie tarczki i listewce brzeżnej odwłoka. Na grzbietowej stronie ciała czarne punktowanie jest bardzo gęste (...). Brzegi głowy są niemal równoległe i nieco wycięte przed oczami. Policzki są wyraźnie dłuższe od nadustka. Wyrostki barkowe (rogi) przedplecza są zaokrąglone, wyniesione ku górze i wystają poza boki półpokryw. Na każdym segmencie czarnej listewki brzeżnej odwłoka widnieje jaśniejsza plama...

Fot. James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons

- Zawadziki to owady, które żywią się sokami swoich ofiar, nie są zbyt szybkie, więc w większości polują na larwy różnych owadów, w tym błonkówek, motyli czy chrząszczy, jednak nie pogardzą także sokami roślin. Zimują najczęściej pod ściółką w postaci dorosłej. Ich larwy rozwijają się przez większą cześć roku przeobrażając się w postać dorosłą w końcówce lata i jesienią aż do października. Zarówno larwy jak i dorosłe owady, dzięki silnie rozbudowanej kłujce wbijają się w swoją ofiarę i wysysają z niej życiodajne soki – opowiada Jan Piotrowski. Zdarza się, że pluskwiaki te pojawiają się masowo np. podczas gradacji szkodliwych owadów, takich jak chociażby poproch cetyniak, wspomagając regulacje tego szkodliwego owada. Jest to gatunek związany z lasami liściastymi i mieszanymi, w związku z czym przy drobinie szczęścia możemy go spotkać także na Wysoczyźnie Elbląskiej - dodaje leśnik.