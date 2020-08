Prace drogowe na Moniuszki

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że od 10 sierpnia Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przystępuje do robót drogowych na ul. Moniuszki. Pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kopernika a ul. Szymanowskiego zrealizowana zostanie odcinkowa wymiana warstwy ścieralnej wraz z likwidacją progów wyspowych.

Zadanie to jest jednym z wielu działań krótkoterminowych, tzw. antyhałasowych (zaplanowanych do realizacji do 2023 roku). Działania ograniczające hałas, w tym hałas uliczny, wynikają z przyjętego przez Radę Miejską w Elblągu „Programu ochrony środowiska przed hałasem (Uchwała nr XXXV/745/2018).

W bieżącym roku, w ramach programu, ze środków budżetu miasta wykonano już wymianę nawierzchni na ul. Wspólnej. W najbliższych tygodniach zostanie również wprowadzona zmiana w stałej organizacji ruchu na w/w ulicach, tj. Moniuszki i Wspólnej oraz dodatkowo na ulicach: Kościuszki (od ul. Bema do ul. Ślepej) i ul. Konopnickiej (od al. Piłsudskiego do ul. Niepodległości). Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km/h w porze nocnej (w godz. 22-6).

Przypominamy, że w ubiegłym roku takie ograniczenie prędkości zostało wprowadzone na ulicach Orlej, Rawskiej i Mickiewicza. W przyszłym roku tego typu ograniczenia planowane są na odcinkach: ul. Robotniczej (od ul. Teatralnej do ul. Karowej), ul. Traugutta (od ul. Słonecznej do ul. Nowowiejskiej) i ul. Browarnej (od ul. Brzeskiej do wysokości ul. Donimirskich).