Prezydenci mówią jednym wyborczym głosem

Poseł Piotr Adamowicz, prezydenci Elbląga – Witold Wróblewski, Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz oraz Sopotu – Jacek Karnowski przekonywali elblążan do oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zobacz więcej zdjęć.

- Jestem w samorządzie od 1991 roku. I tego, co się dzieje w tej chwili, to od 1991 r. sobie nie przypominam. Różne były rządy, różne były koalicje, ale żeby, tak jak w przypadku naszego miasta, zabrać każdemu mieszkańcowi po tysiąc złotych, dać 59 złotych i robić z tego wielkie halo, to jeszcze nie było. - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga na wiecu poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta Polski. - Będę glosował na Rafała Trzaskowskiego dlatego, że jest prezydentem Warszawy i zna bolączki samorządu. Obecny rząd wraz z prezydentem, niestety, niszczą samorząd, zabierają środki finansowe.

Na więc poparcia dla kandydata na prezydenta, który odbył się pod Bramą Targową przyjechali też prezydenci Gdańska: Aleksandra Dulkiewicz; Sopotu: Jacek Karnowski oraz poseł Piotr Adamowicz (Koalicja Obywatelska).

- Jest robota do zrobienia, żebyśmy znów mogli być wspólnotą. Tak, jak nas, Polski i Polaków dzieli rządząca ekipa, to jeszcze nigdy tego w Polsce nie było. Poziom hejtu, niezrozumienia dla drugiego człowieka jest ogromny. Wierzę, że normalnych, dobrych ludzi, którzy chcą żyć w dobrze i uczciwie zarządzanym kraju, w którym jest miejsce dla każdej Polki i Polaka, nieważne jak się nazywa, skąd pochodzi, w co wierzy i ile ma lat. Bo Polska może być domem dla każdego – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

- Najmniejsze samorządy, najmniejsze gminy to jest nasza wspólna sprawa. Wspólna Polska i nasza wspólna solidarność. Dziś budujemy tę nową solidarność np. z miastami i wsiami Podkarpacia, które są zalane. Wiedzieliśmy, że jak są wiatrołomy na Kaszubach, czy zalanie Kotliny Kłodzkiej, to musimy sobie pomagać. Ekipa rządząca buduje na konfliktach: z Unią Europejską, z uchodźcami, których nie ma, z ludźmi, którzy inaczej myślą. Mamy tego dość, tych wszystkich konfliktów – dodał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Poseł Piotr Adamowicz zwrócił uwagę na decyzje Prawa i Sprawiedliwości, które miały bezpośredni, negatywny wpływ na region elbląski.

- PiS – owski rząd pod pretekstem szczytu NATO i przyjazdu papieża zamknął Mały Ruch Graniczny. Od kilku lat MRG jest zamknięty. Rozumiem COVID. Ale COVID kiedyś minie. Rosjanie mają pieniądze, zostawiali je tutaj, w Braniewie, Fromborku, Gdańsku i Sopocie – wyjaśniał poseł Piotr Adamowicz. - Do tego trzeba będzie wrócić, oczywiście nie dziś i nie jutro, a jak się skończy COVID.

Po wiecu prezydenci i sympatycy kandydatury Rafała Trzaskowskiego poszli przekonywać elblążan do oddania głosu na kandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich. Odbędzie się ona 12 lipca.