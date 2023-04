Prezydent - Kosynier Przedsiębiorczości

Wczoraj podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości, która odbyła się w Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie wręczone zostały nagrody Kosyniera Przedsiębiorczości. W gronie tegorocznych laureatów jest prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Kosynier Przedsiębiorczości to nagroda przyznawana przez lożę Business Center Club odnoszącym sukcesy przedsiębiorcom, którym nieobca jest wrażliwość społeczna, a także samorządom, które stwarzają najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

- To wielki zaszczyt znaleźć się w gronie tegorocznych laureatów. To nagroda dla całego zespołu osób, dzięki którym nasze miasto się rozwija i pozyskuje nowych inwestorów. Bardzo się cieszę, że nasze działania są dostrzegane. Elbląg z racji swojego korzystnego położenia, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, czy dzięki wysokim usługom komunalnym, społecznym oraz bogatej ofercie edukacyjnej – zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego, jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania i życia – podkreśla prezydent Witold Wróblewski.

W gronie tegorocznych laureatów oprócz prezydenta Witolda Wróblewskiego znaleźli się między innymi: minister Adam Abramowicz - rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, firma POLMLEK czy Jacek Wiśniowski – burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.