Prezydent: nie zgadzam się na zamykanie stadionu

Po naszych publikacjach na temat stadionu przy ul. Saperów dzisiaj zabrał głos w tej sprawie Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Z wypowiedzi przesłanej do naszej redakcji przez Joannę Urbaniak, rzecznika prasowego prezydenta wynika, że decyzja dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w sprawie dostępności stadionu dla mieszkańców zostanie zmieniona.

"W odniesieniu do informacji na temat planowanego zamknięcia stadionu przy ul. Saperów informuję, że nie ma i nigdy nie było akceptacji ze strony Prezydenta Miasta Witolda Wróblewskiego na takie rozwiązanie. Akceptacja dotyczy jedynie budowy ogrodzenia z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu – dotyczy to głównie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, podczas zajęć dydaktycznych i treningów.

Pragnę zapewnić, że poza godzinami lekcyjnymi i szkoleniowymi oraz w weekendy stadion nadal będzie dostępny dla mieszkańców miasta" - czytamy w komunikacie prezydenta nadesłanym przez Joannę Urbaniak, rzecznika prasowego Witolda Wróblewskiego.

Mieszkańcy interweniują

Tymczasem mieszkańcy korzystający ze stadionu lekkoatletycznego przy ul. Saperów skrzykują się w Internecie, by razem zaprotestować przeciwko decyzji MOS w sprawie ograniczania korzystania z obiektu. Trwa zbiórka podpisów pod petycją do władz miasta, a w piątek na stadionie odbędzie się happening pod hasłem „Stadion dla mieszkańców”.

Zbiórkę podpisów zainicjowała pani Joanna, jedna z mieszkanek Elbląga. Umieściła petycję na jednej ze stron internetowych wraz z apelem do władz miasta i kierownictwa MOS o zmianę decyzji w sprawie stadionu przy ul. Saperów. Podpisało ją już ponad 80 osób.

„Boisko na Saperów jest miejscem, z którego korzystają nie tylko uczniowie szkół, ale również jest to bardzo ważny punkt rekreacyjny dla mieszkańców miasta (…) Dobrze jest mieć w mieście miejsce, gdzie można fajnie spędzać czas. Trenują tu codziennie, bez względu na porę roku, dziesiątki biegaczy amatorów. Popołudniami i w weekendy przychodzą tu całe rodziny. Z boiska korzystają setki osób – dorośli, którzy tylko wieczorem mają czas na biegowy trening, dzieci uczące się jeździć na rowerze czy rolkach, całe rodziny grające w piłkę. Komu przeszkadzają dzieci bawiące się piłką, kiedy nie ma zawodów? Komu przeszkadza rodzic biegający z wózkiem – skoro spacer z dzieckiem to jedyna szansa na trening? Gdzie znaleźć lepsze miejsce do nauki jazdy na rowerze?” - czytamy w petycji. - „Korzyści z takiego miejsca są dla społeczeństwa ogromne. Miasto powinno inwestować w takie obiekty i zachęcać do korzystania z nich, a nie je odgradzać. Rozumiemy potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa trenującej młodzieży, jednakże jesteśmy przekonani, że można to rozwiązać poprzez ograniczenie dostępu do boiska osobom postronnym w godzinach zajęć, a także wprowadzenie zakazu wprowadzania zwierząt na ten teren. Nie ma potrzeby ograniczania mieszkańcom wstępu na boisko po zajęciach sportowych. Jesteśmy głęboko przekonani, że da się pogodzić różne potrzeby użytkowników tego obiektu. Nie trzeba sięgać do tak drastycznych środków jak zamykanie tego miejsca dla mieszkańców. Dlatego apelujemy do prezydenta Elbląga domagając się zmiany decyzji uniemożliwiającej korzystanie z boiska wszystkim mieszkańcom miasta” - napisali autorzy petycji.

Stanowisko w sprawie decyzji MOS-u zajęło też Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni, które zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego zdjęcia na stadionie przy ul. Saperów w piątek, 21 lutego o godz. 19. „Pokażmy, ilu nas jest. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia, które wyślemy władzom miasta” - zachęcają EL Aktywni.

Wypowiedź prezydenta oznacza, że dyrekcja MOS będzie musiała wycofać się z pomysłu związanego z ograniczeniem dostępu do stadionu. Mimo to SKS EL Aktywni nie odwołują piątkowego spotkania. - Zapraszamy wszystkich: i małych i dużych - informuje zarząd stowarzyszenia.