Prezydent spotkał się z przedsiębiorcami

Wczoraj (15 stycznia) w Kamieniczkach Elbląskich odbyło się spotkanie noworoczne prezydenta Witolda Wróblewskiego z lokalnymi przedsiębiorcami. Było ono okazją do rozmów na temat efektywnej współpracy samorządu z elbląskim biznesem i światem nauki.

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli największych firm różnych branż, elbląskich uczelni wyższych oraz instytucji i organizacji zrzeszających i wspierających lokalnych przedsiębiorców.

- To już tradycja, że u progu Nowego Roku spotykamy się, aby porozmawiać o współpracy, wymienić doświadczenia i wiedzę w sprawach ważnych dla rozwoju miasta i lokalnych firm. To również okazja do podziękowania Państwu za dotychczasową współpracę i wspieranie naszych przedsięwzięć, w tym kulturalnych i sportowych. Wiele z nich nie byłoby możliwych, gdyby nie Wasza pomoc – mówił prezydent Witold Wróblewski.

Prezydent przedstawił przedsiębiorcom aktualną sytuację finansową miasta, zrealizowane i planowane projekty inwestycyjne, w tym informację o planowanej budowie miejskiego źródła ciepła, czy możliwościach rozwojowych wynikających z budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

W spotkaniu uczestniczył również prezes powołanej w listopadzie, przez Agencję Rozwoju Przemysłu i elbląski samorząd, spółki Fabryka Porta Mare, która realizować będzie budowę nowoczesnego biurowca na Wyspie Spichrzów, w ramach Programu Fabryka.

- Inwestycja szacowana jest na 50-60 mln zł. Jeszcze w tym roku gotowa ma być koncepcja biurowca. W następnym roku będzie przygotowana dokumentacja projektowa oraz przetarg na budowę. Mamy ambicję, aby był to nowoczesny budynek, spełniający najwyższe normy. Jeśli chodzi o komercjalizację to jest to 1000 m2, szacujemy, że ok. 1000 miejsc pracy. Mam nadzieję, że te plany uda nam się zrealizować i przyczynimy się do rozwoju Państwa pięknego miasta - podkreślał Dariusz Andrzejewski, prezes spółki Fabryka Porta Mare.

Uczestnikom spotkania zaprezentowana została również oferta otwartego w ubiegłym tygodniu Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, które ma stać się kuźnią kadr dla lokalnych przedsiębiorców.