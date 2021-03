Problem z beczkami na Radomskiej

Na terenie portowym przy ul. Radomskiej doszło do wycieku substancji z beczek, które wcześniej podrzucił nieznany sprawca. Na równe nogi postawiono dzisiaj wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w mieście. - Sytuacja jest pod kontrolą – zapewniają władze portu i przedstawiciele zarządzania kryzysowego. Zobacz zdjęcia.

- Od trzech lat próbujemy ustalić, kto jest właścicielem około 200 beczek, które ktoś podrzucił na plac przy ul. Radomskiej. W środku – jak pokazują etykiety – znajduje się substancja geminex g30, która służy m.in. do mycia metalowych konstrukcji. Po zimie chcieliśmy powoli robić z nimi porządek i podczas tych prac okazało się, że niektóre z beczek są nieszczelne. Substancja, która wyciekła zostanie zebrana, a grunt w tym miejscu wymieniony – opowiada Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego.

Na miejsce zostały wezwane wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo: straż pożarna, policja, Straż Miejska, przedstawiciel ds. ochrony środowiska z Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

- Sytuacja jest opanowana. Beczki szczelne zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone, a substancja z beczek nieszczelnych zostanie przepompowana do plastikowych mauzerów – dodaje Mariusz Grudziński z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu.

Strażacy pobrali próbki substancji do analizy. - To nie jest substancja niebezpieczna dla człowieka. Po jej przepompowaniu i zabezpieczeniu będziemy szukać na nią kupca, a jeśli się nie znajdzie, szukać możliwości utylizacji. To jednak spory wydatek, musimy na ten cel znaleźć środki – dodaje Arkadiusz Zgliński.

Postępowanie w sprawie beczek prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wysłaliśmy do tej instytucji pytania w tej sprawie i czekamy na odpowiedzi.