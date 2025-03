Próbują przewozić elementy amunicji do obwodu królewieckiego

- Na granicy z obwodem królewieckim coraz częściej zdarzają się próby wywozu z Polski rozbrojonych elementów amunicji – poinformował nas jeden z Czytelników. Sprawdziliśmy – w 2024 roku takich przypadków wykryto osiem, w tym roku – już dwa. Większość została umorzona. Dlaczego?

- Pierwszy przypadek przewozu elementów amunicji do obwodu królewieckiego wykryto w maju 2024 roku. To są dziwne transporty – ktoś wiezie w jednym aucie łuski, inny naboje. Była też próba przewiezienia specjalistycznego drona, a nawet napędu do torpedy, którą zatrzymała ABW. Te transport prowadzą Rosjanie, mający również obywatelstwo niemieckie – mówi nasz informator, który prosi o zachowanie anonimowości. Skontaktował się z naszą redakcją, by nagłośnić sprawę, która w kontekście wojny w Ukrainie wydała mu się bardzo ważna.

Sprawdziliśmy. W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w 2024 roku takich podejrzanych prób przewozu części amunicji, jak się okazuje, wykryto osiem.

- Każdorazowo podejmowane były czynności w zakresie uzyskiwania odpowiednich opinii biegłego w zakresie broni palnej i amunicji, w wyniku czego 6 spraw zostało umorzonych, w myśl ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. z późn. zmianami wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego, tj. brak konieczności posiadania stosownego zezwolenia na terytorium RP. Natomiast 1 zdarzenie zostało bezpośrednio przekazane policji. Nadmienić należy, iż każde ujawnione zdarzenie było objęte postępowaniem nadzorowanym przez Prokuraturę – informuje w odpowiedzi na nasze pytania mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy komendanta W-MSG w Kętrzynie i dodaje. - W jednym przypadku zostały przedstawione zarzuty dla obywatela Niemiec, odnośnie posiadania przy sobie elementów składowych amunicji bez wymaganego zezwolenia i zaświadczenia właściwego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2025 roku takich prób przewozu składowych amunicji odnotowano już dwie. I one również – na podstawie opinii biegłego w zakresie broni palnej i amunicji zostały umorzone. - Wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, to jest na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. brak konieczności posiadania stosownego zezwolenia na terytorium RP – dodaje mjr Mirosława Aleksandrowicz.

Wszystkie sprawy w wymienionych wyżej przypadkach nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Braniewie, która w odpowiedzi na nasze pytania napisała, że tylko w jednej sprawie skierowano akt oskarżenia (chodzi o wspomnianego wyżej obywatela Niemiec), natomiast w pozostałych przypadkach „badanie specjalistyczne towarów przewożonych przez granicę nie dostarczyło podstaw do stwierdzenia, że jest to broń palna, amunicja do broni palnej, bądź istotne części broni palnej albo amunicja do broni palnej” – napisał do nas prokurator rejonowy w Braniewie Rajmund Kobiela.

Z kolei Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała naszą redakcję w odpowiedzi na pytania portElu, że „rozpoznawanie istotnych zagrożeń o charakterze ekonomicznym i wywiadowczym pozostaje we właściwości rzeczowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednocześnie podkreślamy, że ABW nie ma podstaw prawnych do udzielania szerszych informacji przedstawicielom mediów o zakresie swoich zainteresowań oraz bieżącej pracy. Informacje dotyczące zidentyfikowanych zagrożeń przekazywane są wyłącznie właściwym organom administracji rządowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach” – czytamy w odpowiedzi podpisanej „biuro prasowe ABW”.