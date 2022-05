Projekty można już przygotowywać

Na co wydać prawie 4 mln zł z Budżetu Obywatelskiego? Od 16 maja będzie można składać projekty, głosowanie ruszy 8 sierpnia. Wyniki będą znane we wrześniu.

W tym roku w Budżecie Obywatelskim będzie do podziału 3,92 mln. zł. Taka suma wynika z przepisów - Budżet Obywatelski musi wynosić minimum 0,5 proc. wydatków miasta. 1,27 mln zł przeznaczono na inicjatywy ogólnomiejskie. W pięciu okręgach do podziału będzie 530 tys. zł na okręg, z tym że 30 tys. zł będzie zarezerwowane na tzw. „małe projekty“, których wysokość nie może przekroczyć 10 tys. zł.

Projekty będzie można składać od 16 maja do 5 czerwca. Zaplanowano trzy terminy konsultacji dla wnioskodawców: 24 maja, 26 maja i 31 maja. Projekty okręgowe muszą mieć poparcie dwóch mieszkańców, inicjatywy ogólnomiejskie - pięciu.

Najpóźniej 8 lipca powinniśmy poznać listę projektów, które zostały dopuszczone do głosowania. Odwołania będą przyjmowane od 11 do 15 lipca. Głosowanie (w formie elektronicznej oraz oraz „tradycyjnej“) rozpocznie się 8 sierpnia i potrwa do 5 września. Głosy w formie papierowej będzie można oddawać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta oraz w Ratuszu Staromiejskim. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Elbląga.

Zwycięskie projekty powinniśmy poznać jeszcze we wrześniu.