Propozycja dla strajkujących: Podwyżka tak, ale 100 złotych

Prezydent Witold Wróblewski zwołał konferencję prasową, w której wzięli udział członkowie zespołu ds. funkcjonowania komunikacji miejskiej (fot. Anna Dembińska)

100 złotych brutto podwyżki z budżetu przeznaczonego na komunikację miejską dla pracowników Tramwajów Elbląskich – to jedna z propozycji, jakie dzisiaj usłyszeli strajkujący podczas spotkania z prezydentem Elbląga. - To nie jest to, czego oczekiwaliśmy – odpowiadają strajkujący.

Strajk w Tramwajach Elbląskich trwa od 17 lutego. Każdy dzień bez komunikacji tramwajowej kosztuje miejską spółkę 50 tysięcy złotych strat. Związkowcy domagają się 500 złotych brutto podwyżki przyznanej w dwóch ratach i wycofania się z porozumienia o nadgodzinach. Dzisiaj z przedstawicielami komitetu strajkowego spotkał się prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Zespół, który powołałem z chwilą powzięcia informacji o strajku, zbadał możliwości finansowe komunikacji miejskiej. Na dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielami strajkujących przedstawiliśmy propozycje, jakie ten zespół wypracował – poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej Witold Wróblewski. - Rozmawialiśmy z przedstawicielami związkowców o całej sytuacji finansowej. Zapewniłem ich - bo jesteśmy dwa miesiące po uchwaleniu budżetu miasta - że nie ma obecnie żadnych przesłanek co do możliwości zwiększenia budżetu, a tym samym zwiększenia wydatków na jakąkolwiek sferę budżetową. Trwają analizy w spółkach komunalnych i w departamencie skarbnika oraz gospodarki miejskiej dotyczące możliwości wprowadzenia podwyżek, ale w całym sektorze budżetowym. Zamierzam to zrobić, bo jestem przekonany, że takie jest oczekiwanie pracowników wszystkich jednostek miejskich, miejskich spółek prawa handlowego. W marcu będę się starał przekazać bardziej konkretne informacje – stwierdził Witold Wróblewski, dodając że miasto musiało znaleźć już 8 milionów złotych w tym roku na sfinansowanie podwyżki najniższych wynagrodzeń w samorządzie, wprowadzanej decyzją rządu. Zastrzegł, że propozycja przedstawiona związkowcom z TE dotyczy tylko i wyłącznie środków, jakie są obecnie przeznaczane na komunikację miejską w Elblągu. - Zaproponowaliśmy po analizie lekką zmianę siatki połączeń na liniach tramwajowych, co powinno uwolnić kilka etatów dla Tramwajów Elbląskich. Chcemy zachować środki na tramwaje i delikatnie podwyższyć stawkę na wozokilometr. To pozwoli uzyskać dodatkowe środki około 170 tysięcy złotych rocznie, które mogłyby być przeznaczone na podwyżki dla pracowników Tramwajów Elbląskich. Propozycje mogłyby wejść w życie od 1 kwietnia – mówił na konferencji Artur Bartnik, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej. - Te środki, w tym zejście z nadgodzin, pozwolą wprowadzić podwyżkę w wysokości 100 złotych brutto dla każdego pracownika. Myślę, że załoga powinna podejść do tego pragmatycznie – dodał Andrzej Sawicki, dyrektor Tramwajów Elbląskich. Co oznacza „uwolnienie” etatów w TE? - W tym roku zakładaliśmy przeprowadzenie szkoleń, by uzupełnić kadrę motorniczych. Chodzi o trzy etaty, na których będą wakaty. Jedna osoba zrezygnowała z pracy na własną prośbę, dwie odchodzą na emeryturę – wyjaśniał dyrektor Sawicki. O jakich cięciach mówił dyrektor ZKM? - Mieszkańcy mogą się spodziewać delikatnego zmniejszenia kursów, prawdopodobnie na linii nr 4, która w godzinach szczytu kursowałaby z częstotliwością 14-15 minut, zamiast 12 minut, jak obecnie. Myślimy też o opóźnieniu funkcjonowania komunikacji miejskiej w dni świąteczne. Te zmiany nie powinny być z krzywdą dla mieszkańców – uważa Artur Bartnik. - To nie jest propozycja, której oczekiwaliśmy. Mamy dostać podwyżkę kosztem dalszych cięć w komunikacji? Przedstawimy załodze propozycje prezydenta i podejmiemy decyzję. Ale na teraz mogę powiedzieć, że zapewne strajk będzie kontynuowany – stwierdził w rozmowie z nami Roman Kluczyk, przewodniczący komitetu strajkowego. - Chcemy też rozmawiać o całości organizacji komunikacji tramwajowej w mieście. Co zrobić, by lepiej służyła mieszkańcom. Prezydent Witold Wróblewski przyznał, że przyjął deklarację związkowców i zaprosi ich do rozmów na temat funkcjonowania komunikacji w mieście. - Jesteśmy przed wieloletnią umową na funkcjonowanie komunikacji, czekają nas wielokierunkowe prace na ten temat – dodał Witold Wróblewski.

RG