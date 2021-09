70 procent ratowników Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu z początkiem września złożyło wypowiedzenia umów o pracę w proteście przeciwko niskiej płacy i warunkom zatrudnienia. Jak udało nam się dowiedzieć, po spotkaniu z dyrekcją szpitala, które odbyło się 27 września, zgodzili się oni przedłużyć o miesiąc terminy wypowiedzeń.

Przypomnijmy. Od 1 września trwa ogólnopolski protest ratowników medycznych przeciwko warunkom pracy i niskim wynagrodzeniom. Przyłączyło się do niego również 38 elbląskich ratowników, którzy złożyli wypowiedzenia umów cywilnoprawnych. Elbląscy ratownicy domagają się renegocjacji swoich kontraktów. - Stawki mamy bardzo niskie, i aby móc żyć godnie pracujemy 300, a nawet 400 godzin w miesiącu – mówił w rozmowie z nami 6 września Jakub Omalecki, jeden z ratowników z Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

15 września odbyło się pierwsze spotkanie protestujących ratowników z dyrekcją szpitala wojewódzkiego. Jak powiedział nam jeden z uczestniczących w nim ratowników "na tym spotkaniu nie zaproponowano nam niczego".

- Podczas tego spotkania szpital przedstawił swoje stanowisko, iż wzrost wynagrodzeń obsady karetek wyjazdowych S i P jest możliwy wyłącznie ze środków, które jednostka otrzyma z Narodowego Funduszu Zdrowia. Do dziś nie ma żadnych wiążących informacji o kwotach netto rzeczywistego wzrostu nakładów finansowych na zespoły ratownictwa medycznego. W przypadku otrzymania rzetelnych informacji od płatnika, a tym samym zmianie obowiązujących już umów, szpital złoży ratownikom medycznym stosowne deklaracje. W związku z trwającymi na szczeblu krajowym rozmowami Ministerstwa Zdrowia z osobami protestującymi i braku jak dotąd wzrostu wyceny środków na ratownictwo medyczne i ochronę zdrowia, szpital wystąpił z prośbą do ratowników medycznych zatrudnionych w WSZ w Elblągu o przesunięcie terminu wypowiedzenia umowy na koniec października 2021 r. mając nadzieję, iż do tego czasu zapadną stosowne, odgórne decyzje – poinformowało nas w poniedziałek (27.09) biuro prasowe Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Jak się okazuje, jeszcze tego samego dnia, odbyło się kolejne spotkanie protestujących ratowników z dyrekcja szpitala wojewódzkiego.

- Ratownicy zgodzili się o miesiąc przedłużyć terminy wypowiedzeń umów. Do końca października ma zostać ogłoszony nowy konkurs na oferty kontraktów. Ratownicy mają też wspólnie ze szpitalem ustalić zapisy nowych umów. Co zaś się tyczy pieniędzy, to mają oni otrzymać to, co obiecał minister, z wyrównaniem od 1 października jeśli będzie zwłoka w płatnościach – powiedział nam jeden z ratowników.