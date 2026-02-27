UWAGA!

Przebudowa ul. Okólnik. Sprawdź objazd

Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego informuje, że 2 marca (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Okólnik na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do drogi z płyt betonowych.

W celu zakończenia robót w jak najszybszym czasie od 4 marca (środa) w/w odcinek ulicy zostanie zamknięty dla ruchu i dojazd do ul. Okólnik będzie możliwy od strony ulicy Gen. J. Dąbrowskiego. Na ten czas zostanie wyznaczony objazd ul. Okólnik – Gen. J. Dąbrowskiego – Rawską – Grunwaldzką, który będzie funkcjonował nie dłużej niż 2 tygodnie. Trasa objazdu została pokazana na schemacie.

Pozostałe prace będą wykonywane przy zachowaniu ciągłości ruchu. Roboty drogowe realizowane są na koszt Inwestora zewnętrznego. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do oznakowania czasowej organizacji ruchu.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta

