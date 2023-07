Przeglądamy majątki elbląskiej władzy

Jak co roku przeglądamy oświadczenia majątkowe osób, które zajmują najważniejsze stanowiska w elbląskim samorządzie. Zaczynamy od prezydenta, jego zastępców, sekretarza miasta i skarbnika. Co zmieniło się w ich majątkach od 2021 roku?

Osoby, które mają taki obowiązek, muszą składać oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia za rok poprzedni. Są one weryfikowane przez urzędy skarbowe, po czym upubliczniane z Biuletynach Informacji Publicznej, by każdy obywatel mógł się z nimi zapoznać.

Właśnie pojawiły się oświadczenia za 2022 rok, które przejrzeliśmy, wyciągnęliśmy z nich najważniejsze informacje i porównaliśmy, co zmieniło się w majątkach od 2021 roku. Zaczynamy od od prezydenta, jego zastępców, sekretarza miasta i skarbnika. W kolejnych częściach zaprezentujemy wyciągi z oświadczeń radnych, szefów miejskich spółek oraz miejskich instytucji.

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga

oszczędności: 333,8 tys. zł (więcej o 145 tys. zł niż w 2021 r.), 32,3 tys. euro (1 tys. mniej) oraz 266 tys. zł w obligacjach Skarbu Państwa (więcej o 16 tys. zł). Oszczędności stanowią małżeńską współwłasność majątkową.

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 71,6 m kw. o wartości 215 tys. zł (kwota dotycząca wartości mieszkania została wpisana taka sama jak za 2020 r. i 2021 r.), 27-metrowy garaż o wartości 30 tys. zł, 916-metrowa działka letniskowa z domkiem letniskowym o łącznej wartości 195 tys. zł (wszystkie nieruchomości - współwłasność małżeńska); brak zmian w porównaniu z rokiem 2021..

wynagrodzenie w 2022 r. : 265,7 tys. zł z tytułu pracy w Urzędzie Miejskim (więcej o 65 tys. zł niż w 2021 roku)

samochód: citroen C5 (2013), skoda fabia (2017), motocykl harley davidson sportster (2005). Bez zmian.

kredyt: nie ma

Janusz Nowak, wiceprezydent

oszczędności: 250 tys. zł (współwłasność małżeńska); w porównaniu do 2021 roku oszczędności zwiększyły się o 40 tys. zł

nieruchomości: dom o pow. 199 m kw. i wartości ok. 900 tys. zł wraz z działką pod domem o pow. 434 m i wartości 70 tys. zł (użytkowanie wieczyste); niezabudowana przylegająca działka o pow. 58 m kw. o wartości 12 tys. zł (użytkowanie wieczyste); niezabudowana działka rolna o pow. 0,23 ha i wartości 12 tys. zł. (wszystkie nieruchomości współwłasność małżeńska). Stan i wartość bez zmian.

wynagrodzenie w 2022 r.:208,5 tys. zł (Urząd Miejski, o 62 tys. więcej niż w 2021 r.), dochód za pracę w radzie nadzorczej EPEC - 9 tys. zł (tak samo jak w 2021 r.); dochód za pracę w Radzie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – 16,2 tys. zł (tak samo jak w 2021 r.)

samochód: honda civic (2006) o wartości 15 tys. zł (wartość większa o 1 tys.zł niż rok wcześniej)i nissan murano (2011) – 40 tys. zł (wartość niższa o 5 tys. zł niż rok wcześniej), nissan quasqai (rok 2020) o wartości 90 tys. zł, wartość taka sama jak rok wcześniej (samochody są współwłasnością małżeńską.

kredyty: nie ma

Michał Missan, wiceprezydent

oszczędności: 50 tys. zł (wspólność małżeńska); w porównaniu do 2021 r. wartość oszczędności wzrosła o 5 tys. zł

nieruchomości: 113-metrowe mieszkanie o wartości 600 tys. zł (współwłasność małżeńska, zakupione w 2022 r.). Udział 105/1000 w działce o pow. 0,32 ha, przynależny do mieszkania (w cenie mieszkania, współwłasność małżeńska). Państwo Missan mieli wcześniej mieszkanie 48-metrowe.

wynagrodzenie w 2022 r: umowa o pracę w Urzędzie Miejskim - 204,7, tys. zł; w porównaniu do 2020 roku dochody zwiększyły się o ok. 70 tys. zł. Umowa zlecenie – dochód 960 zł.

samochód: nie ma.

kredyty: w 2022 roku spłacił pożyczkę i kredyt mieszkaniowy - w sumie 170 tys. zł. Wziął razem z żoną w grudniu 2022 roku kredyt mieszkaniowy na kwotę 540 tys. zł.

Rozalia Grynis, skarbnik miasta

oszczędności: 96 tys. zł, udzielona pożyczka dla rodziny w wysokości 223 tys. zł, współposiadaczka rachunku bankowego z bratem 101 tys. zł); w porównaniu do roku 2021 r. oszczędności zwiększyły się o ok. 60 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 50 m kw. wartości 300 tys. zł (wzrosła wartość o 50 tys. zł), 17,5-metrowy garaż o wartości 35 tys. zł. W 2021 r. w oświadczeniu był wpisany garaż o pow. 11 m kw i wartości 30 tys. zł.

wynagrodzenie w 2022 r.: z tytułu umowy o pracę - 270,3 tys. zł dochód brutto wraz z nagrodą jubileuszową i „13” pensją (o 118 tys. więcej niż w 2021 r.). Pani skarbnik otrzymała też rentę rodzinną w kwocie 43,4 tys. zł

samochód: opel Astra (2016). Bez zmian

kredyty: nie ma

Artur Zieliński, sekretarz miasta

oszczędności: 25 tys. zł (współwłasność małżeńska), w porównaniu z 2021 rokiem wzrosły o 5 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 95,3 m kw. i wartości ok. 450 tys. zł (współwłasność małżeńska, dopisek o wartości rynkowej), budynek garażowy wraz z gruntem o pow. 17 m kw. o wartości 8,4 tys. zł (współwłasność małżeńska). Wartości bez zmian.

wynagrodzenie w 2022 r.: 189,7 tys. zł (umowa o pracę), porównaniu do 2021 r. wzrosło o 56 tys. zł

samochód: citroen c5 (2019), cena zakupu 132 tys. zł (współwłasność małżeńska). Bez zmian

kredyty: nie ma. W 2022 r. spłacił pożyczkę na zakup samochodu.

Wkrótce opublikujemy oświadczenia majątkowe radnych.