Przewozisz zabytki przez granicę? Pamiętaj o dokumentach

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli w kontrolowanym mercedesie dzieła sztuki. Mieszkaniec obwodu kaliningradzkiego nie posiadał żadnych dokumentów umożliwiających wywóz zabytków z Polski.

Kierowca mercedesa stawił się do odprawy granicznej pod koniec stycznia. W trakcie kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili w aucie rzeźbę o walorach zabytkowych „Jaguara pożerającego zająca” wskazującego, że autorem może być

Antoine-Louis Barye. W samochodzie znaleziono również obraz, rysunek i fotografię z początku XX wieku. 42-letni mieszkaniec obwodu kaliningradzkiego nie posiadał żadnych dokumentów umożliwiających wywóz dzieł sztuki z RP. W związku z tym wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone do czasu wydania opinii przez rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa w zakresie opieki nad zabytkami. Zgodnie, z którą okazało się, że są to zabytki. Biegły oszacował, że wartość każdego z nich jest mniejsza niż 40 tys. zł, więc nie wymaga pozwolenia na wywóz dzieł sztuki z kraju. Natomiast Rosjanin powinien posiadać dokumenty, o których mowa w ust. 2 § 59 ustawy o ochronie zabytków.

W przypadku przewożenia przedmiotów mających znamiona zabytków apelujemy do podróżnych, by podczas odprawy granicznej posiadali stosowne dokumenty. Zgodnie z ustawą przypominamy, że wywożąc za granicę zabytek nie wymagający uzyskania pozwolenia należy liczyć się z tym, że Straż Graniczna może zażądać okazania jednego z niżej wymienionych dokumentów:

1. Ocena wskazująca czas powstania zabytku

2. Wycena zabytku

3. Faktura zawierająca dane pozwalające na identyfikację przedmiotu,

4. Potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5. Ubezpieczenie przewozu zabytku z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6. Pozwolenie na wywóz zabytku z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.