Przez żołądek do serca: zaproś ukochaną osobę na kolację

Niedługo dzień zakochanych, a Ty nie masz pomysłu na prezent? Mamy rozwiązanie tego problemu! Wystarczy, że weźmiesz udział w naszym konkursie, w którym do wygrania jest romantyczna kolacja w Hotelu Młyn o wartości 200 zł.

Najlepszym prezentem, jaki możecie podarować i otrzymać od kogoś, jest wspólnie spędzony czas! W Walentynki pójdźcie razem na spacer, spędźcie popołudnie w swoim towarzystwie i pomyślcie, co zjedlibyście podczas romantycznego wieczoru. W naszym konkursie do wygrania jest pyszna kolacja, która może zakończyć się deserem. Przez żołądek do serca traficie dzięki Restauracji Hotelu Młyn. Voucher o wartości 200 zł do zrealizowania po 14 lutego.

Żeby zdobyć voucher na kolację, wystarczy wysłać wiadomość na adres walentynki@portel.pl, zawierającą:

- wasze wspólne zdjęcie,

- krótki opis, za co cenisz tę drugą osobę

- numer kontaktowy

Autor wiadomości, która nas rozbawi albo najbardziej chwyci za serce, otrzyma walentynkową nagrodę. Nie traćcie czasu, tylko napiszcie do nas i cieszcie się romantyczną kolacją dla dwojga.

Na zgłoszenia czekamy do 14 lutego do godz. 12. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęcia oraz dołączonego do niego opisu.

