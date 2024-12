Przyłącz się do zbiórki, załóż stacjonarną puszkę!

fot. arch. WOŚP w Elblągu

Już niedługo, 26 stycznia 2025 roku, odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku cała Polska i my, mieszkańcy Elbląga, gramy z myślą o dziecięcej onkologii i hematologii. To wyjątkowa okazja, by wspólnie pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują naszej solidarności i wsparcia. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w ten szczytny cel!

Załóż stacjonarną puszkę w swojej firmie lub instytucji! Każda firma, instytucja czy stowarzyszenie może stać się częścią tego wspaniałego wydarzenia. Jak to zrobić? Wystarczy założyć stacjonarną puszkę WOŚP w swoim biurze, sklepie, punkcie usługowym czy siedzibie. To proste! Wejdź na stronę wosp-elblag.pl i pobierz formularz zgłoszeniowy. Wypełniony dokument prześlij na adres: wosp.elblag@gmail.com. Otrzymasz oficjalną puszkę WOŚP, która stanie się symbolem zaangażowania Twojej firmy w pomoc dzieciom. Elbląg gra z całych sił! Zachęcamy każdą firmę, instytucję i organizację w Elblągu do założenia stacjonarnej puszki. Wspólnie możemy stworzyć niezapomnianą atmosferę i dorzucić sporą cegiełkę do ostatecznej puli zbiórki. Pomoc i zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to symbol solidarności i zaangażowania na rzecz potrzebujących. Dołączcie do nas! Pokażmy, że Elbląg potrafi pomagać! Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej!

Informacja WOŚP