Przyszedł rozstań czas...

W Ratuszu Staromiejskim odbyła się ostatnia sesja elbląskiej Rady Miejskiej VIII kadencji. Jak ostatnie lata podsumowali elbląscy samorządowcy? Zobacz zdjęcia.

- To była najdłuższa kadencja w historii. Radni musieli się zmierzyć z takimi wyzwaniami jak zmiany podatkowe, które bardzo mocno dotykały samorząd; wojna w Ukrainie. Kadencja bardzo trudna, ale także niespełnionych obietnic, z różnych przyczyn – mówił Marek Osik, radny kończącej się kadencji. - Kadencja, która mi pokazała, że samorząd wymaga zmiany pokoleniowej. Szczególnie samorząd elbląski. W wielu przypadkach Rada mogła podjąć inne decyzje. Szczególnie myślę o boisku przy Szkole Podstawowej nr 23, o rozwiązaniu Pogotowia Socjalnego, odrzuceniu niektórych wniosków mieszkańców, czy też niepochylaniu się nad tymi wnioskami. W tej kadencji radni odsunęli się od mieszkańców, z różnych przyczyn. Z racji pandemii nie mieliśmy możliwości spotykania się, nie pełniliśmy dyżurów. Po „powrocie” mieszkańcy już z dyżurów nie korzystali tak często jak przed pandemią. Oczekiwałem od tej kadencji więcej. Myślę, że w wielu przypadkach zachowaliśmy się zbyt zachowawczo , nawet w stosunku do propozycji i opinii prezydenta Witolda Wróblewskiego, który w mojej opinii, nie współpracował tak jak powinien z Radą Miejską.

- Dla mnie był to złożony i trudny okres. Jako działacz społeczny i sportowy liczyłem na to, że uda się dynamicznie pewne rzeczy załatwić. W trakcie okazało się, że to wszystko trwa zupełnie inaczej, dłużej... Nie wychodzi to tak, jakby się człowiek spodziewał. Nie udało mi się zrobić zbyt wielu rzeczy, które rozpoczynałem. „Walczyliśmy” o kilka spraw dotyczących obywateli. W kilku sytuacjach byliśmy blisko aby w sposób obywatelski osiągnąć nasz cel. Tak czy inaczej przez całą kadencję to się nie udało. Życzę powodzenia wszystkim tym, którzy zaczynają, którzy wierzą w to, że „da się” pewne rzeczy zmieniać w ten sposób. Natomiast każdy musi przejść swoją drogę – dodał Bogusław Tołwiński, który również kończy swoją kadencję radnego. - Ani to nie jest sukces, ani porażka. Każdy kto przychodzi ma wielkie serce i wielkie nadzieje. To co się udaje zrobić, to nie jest tak dużo, jakby się człowiek spodziewa. Wszyscy, którzy rozpoczynają wierzą w to, że osiągną więcej. Natomiast życie weryfikuje.

fot. Mikołaj Sobczak

Dziś (4 kwietnia) w Ratuszu Staromiejskim odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Sesja miała uroczysty charakter, a jej głównymi punktami programu było przemówienie prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Czyżyka.

- Pozwólcie Państwo, że w kilku słowach podsumuję prawie 10 lat prezydentury. Nie ukrywam, że przypadła ona na trudny i zarazem wyjątkowy okres. Pandemia COVID – 19, agresja Rosji na Ukrainę i związany z tym kryzys uchodźczy, wysoka inflacja, drożyzna, uszczuplanie dochodów samorządu, nakładanie na samorządy kolejnych zadań bez pokrycia finansowego, wdrażanie reformy oświatowej, to tylko część problemów, z którymi przyszło nam się mierzyć – mówił Witold Wróblewski w przemówieniu podsumowującym swoją pracę na stanowisku prezydenta miasta.

- Podczas spotkań toczyliśmy gorące dyskusje, przedstawialiśmy różne poglądy i rozwiązania danych tematów. Serdecznie dziękuje wam wszystkim za wspólne 5,5 roku. Zdaję sobie sprawę, że w niektórych kwestiach bardzo się różnimy, w wielu sytuacjach nie mieliśmy jednakowych opinii, ale to specyfika takiego organu kolegialnego jakim jest Rada Miejska – to fragment przemówienia Antoniego Czyżyka podsumowującego działania Rady Miejskiej.

Na koniec radni dostali upominki, a sesję zwieńczył koncert muzyków z Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.