Ptasi weekend

Już w ten weekend od godziny 9 do 16 Nadleśnictwo Elbląg wraz ze Stowarzyszeniem Drapolicz i licznymi partnerami zapraszają do wspólnego obserwowania migrujących nad naszymi głowami ptaków. - To będzie już 11. edycja pikniku. Przy dawnej leśniczówce, w połowie drogi pomiędzy Krynicą Morską, a Piaskami pod okiem ornitologów i leśników policzymy przelatujące ptaki - informuje organizator.

Pierwszy weekend października odbywa się wielkie ptasie święto pod nazwą Europejskie Dni Ptaków, jest to dwudniowe wydarzenie obchodzone w 40 krajach Europy i Azji Środkowej, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi ludzi na jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk w świecie przyrody – wielką jesienną migrację ptaków. Co roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi od Portugalii po Kazachstan i od Norwegii po Cypr w pierwszy weekend października wyjątkowo uważnie przygląda się dzielnym podróżnikom. W programie Ptasiego Pikniku przewidujemy: - warsztaty i naukę rozpoznawania gatunków, - odłowy i obrączkowanie ptaków, - opowieści o przyrodzie, lesie i gospodarce leśnej, - spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą, - konkursy z nagrodami, - ognisko, na którym będzie można usmażyć przywiezioną ze sobą kiełbaskę, - ptasie kino, - warsztaty pirograficzne, - budowanie drewnianych skrzynek lęgowych, - spokój i mamy nadzieję, ładną pogodę; Piknik jest imprezą bezpłatną i otwartą dla każdego zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Więcej szczegółów można znaleźć profilu społecznościowym Nadleśnictwa Elbląg i Stowarzyszenia Drapolicz.

