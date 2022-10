„Pukania i prośby nie odniosły skutku” (Głos z przeszłości, odc. 60)

- W zamykaniu sklepów wieczorem istnieje duża dowolność. Dotyczy to również sklepów Elbląskiej Spółdzielni Spożywców – pisała prasa w 1950 r.

W kolejnym odcinku Głosu z przeszłości, zobaczymy, co się działo w 1950 r. w Zakładach Mechanicznych, w Próchniku czy podczas Międzynarodowego Tygodnia Młodzieży. Zajrzymy też do sklepu, chociaż nie do końca, ponownie odwiedzimy też kina. Zapraszamy na podróż w czasie.

Wieczór artystyczny dla pracowników Zakładów Mechanicznych

„Komitet Uczelniany Federacji Polskich Organizacji Studenckich w ramach własnych zobowiązań urządza z okazji miejskiej konferencji PZPR w sobotę 1 kwietnia o godz. 15-tej wieczór artystyczny dla przodowników i racjonalizatorów Zakładów Mechanicznych. W tym samym dniu o godz. 16.30 zespół wystąpi w siedzibie Teatru im. Jaracza z koncertem moniuszkowskim dla świata pracy”.

Młodzież Liceum Rolniczego pomaga spółdzielni produkcyjnej

„W dniu 22 bm. młodzież szkolnego koła ZMP przy Liceum Rolniczym w Połoninach podjęła rezolucję, w której zobowiązała się pomagać pierwszej w powiecie spółdzielni produkcyjnej w Próchniku.

Młodzież ZMP-owska i SP-owska wyłania spośród siebie trzy trójki doradczo-kontrolne do pomocy w akcji siewnej. Cała młodzież Liceum Rolniczego poświęca 350 godzin na pracę w spółdzielni produkcyjnej w Próchniku i chce w ten sposób przyczynić się do całkowitego zlikwidowania odłogów. Będzie to forma bezpośredniej łączności przyszłych techników-rolników ze spółdzielnią”.

Przebieg Międzynarodowego Tygodnia Młodzieży w Elblągu

„Międzynarodowy Tydzień Młodzieży w Elblągu i powiecie obchodzono pod hasłem wzmożonej pracy i solidarności z demokratyczną młodzieżą z całego świata. Dnia 25 bm. miasto przybrało odświętny wygląd. W godzinach wieczornych kilka tysięcy młodzieży z zakładów pracy i szkół pod przewodnictwem aktywistów Związku Młodzieży Polskiej zebrało się na placu Armii Czerwonej, by wyrazić swą gotowość w walce o pokój. Po krótkim przemówieniu przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZMP tow. Bagrowskiego uczestnicy manifestacji przemaszerowali głównymi ulicami miasta (…)".

Sklepy spółdzielcze powinny być zamykane we właściwym czasie

„W zamykaniu sklepów wieczorem istnieje duża dowolność. Dotyczy to również sklepów Elbląskiej Spółdzielni Spożywców. Przykładem może być sklep nr. 54, który w dniu 24 bm. został zamknięty o godzinie 18 mimo że przed sklepem stało jeszcze kilka osób. Pukania i prośby nie odniosły skutku. W sklepie też było jeszcze kilka osób. Oczekujących poinformowano, że sklep musi być zamknięty o godz. 18, ponieważ kierownik sklepu o godz. 19.30 musi być na jakimś zebraniu”.

Kina

„Kino Bałtyk – Powrót Lassie.

Kino Mars – Nowy Dom – film radziecki”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 89, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.