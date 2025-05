Quiz. Co się działo wiosną w mieście i nie tylko

Wiosna, chociaż momentami bardzo przypomina jesień, trwa. Co się wydarzyło do tej pory wiosną 2025 w Elblągu i regionie? O to pytamy w dzisiejszym quizie. Odpowiedzi na wszystkie pytania można było znaleźć w artykułach portElu.

Jak zawsze mamy dla Was 12 pytań. Jak dobrze orientujesz się w tym, co dzieje się w Elblągu i regionie? Zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku. Przejdź do rozwiązania quizu.

red.