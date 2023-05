Kolejna sobota, kolejny quiz. Przyglądamy się wydarzeniom, które miały miejsce tej wiosny w Elblągu.

Mijają kolejne tygodnie wiosny, a my pytamy o to, co słychać w Elblągu. W ramach weekendowego oddechu gwarantujemy, że nie będzie pytań o port.

Tradycyjne zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku. Powodzenia!

