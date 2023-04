Quiz. Zabytki Wysoczyzny Elbląskiej

Jak dobrze znasz Wysoczyznę Elbląską? Przekonaj się rozwiązując nasz kolejny quiz, który powstał we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej!

Kto gościł w pałacu Augusta Abegga? Z jakiego zabytku słynie Milejewo? Do jakiej rodziny należała neogotycka kaplica w Kadynach? To tylko niektóre pytana dzisiejszego quizu. Czeka na Was 11 wyzwań, czasem będzie łatwo, a czasem będzie trzeba trochę pogłówkować.

Tradycyjnie zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku. Powodzenia!

Przejdź do rozwiązania quizu.