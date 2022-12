Radna pyta o ulice

Ul. Szczecińska. Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Krótkie pytanie kieruje w piśmie do prezydenta radna Jolanta Janowska (PiS), ponownie w kwestii elbląskich dróg: Czy w 2023 r. w naprawach weekendowych dróg znajdują się następujące ulice – Gdyńska, Szucha, Skierniewicka, Szczecińska, Pomorska, Suwalska? A co na to prezydent?

- Podobnie jak w poprzednich latach zaproponowałem w projekcie budżetu na 2023 r. zadanie budżetowe pn. "Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu". Zgodnie z założeniami przyjętymi przy realizacji tego zadania, jego celem jest poprawa stanu technicznego drogi poprzez możliwie szybką, kompleksową wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni, nawierzchni chodników oraz zjazdów, bez ingerencji w warstwy podbudowy drogi, układ geometryczny oraz bez budowy lub przebudowy infrastruktury podziemnej. Wymienione w interpelacji ulice nie są zaplanowane w realizacji tego zadania, gdyż ich parametry techniczne oraz infrastruktura drogowa wymagają tzw. "głębokiej przebudowy" z wyprzedzającym wykonaniem prac dotyczących budowy i przebudowy elementów infrastruktury podziemnej. Charakterystyka i parametry techniczne wymienionych ulic, w szczególności odcinki o tymczasowej nawierzchni z różnych materiałów, brak właściwej podbudowy, brak wyodrębnionych odcinków chodników, brak kanalizacji deszczowej wymagają zaplanowania kompleksowej przebudowy tych ulic, poprzedzonych wykonaniem dokumentacji projektowych, uzyskaniem stosownych zezwoleń, zgód oraz uzgodnień branżowych dotyczących lokalizowanych pod drogą sieci infrastruktury technicznej – pisze Witold Wróblewski. Prezydent Elbląga wskazuje, że przebudowa wiąże się z budową kanalizacji deszczowej, budową lub przebudową oświetlenia, budowę od podstaw konstrukcji drogowych etc. - Realizacja takiego zakresu prac wymaga zabezpieczenia wielokrotnie większych środków finansowych niż w przypadku zakresu realizowanego w ramach zadania związanego z odnową nawierzchni dróg – przyznaje prezydent. Dodaje, że sukcesywna przebudowa ulic będzie możliwa zależnie od środków na inwestycje drogowe w budżecie miasta, a na obecną chwilę nie ma możliwości realizacji tych ulic. Witold Wróblewski wskazuje, że stan techniczny tych ulic "jest pod stałą obserwacją i nadzorem", a do momentu realizacji kompleksowej przebudowy "ulice te będą w miarę możliwości i potrzeb naprawiane w ramach środków bieżącego utrzymania dróg".

oprac. TB