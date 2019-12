Radni apelują do rządzących: zmieńcie zasady wobec samorządów

30 grudnia odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej, na której - oprócz budżetu na 2020 rok – radni mają przyjąć stanowisko skierowane do premiera, marszałka Sejmu i Senatu. Apelują w nim o zmianę zasad finansowania samorządów.

W projekcie uchwały „w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej sytuacji finansowej Gminy Miasta Elbląg”, która ma być przyjęta na sesji, czytamy:

„15 listopada 2019 r. Prezydent Miasta Elbląga przedłożył Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Elblągu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Miasto Elbląg na rok 2020. Ustawowy obowiązek został wykonany, jednakże realizacja tego budżetu i kolejnych w wielu przypadkach wymagać będzie podwyższenia podatków i opłat lokalnych , a także zmniejszenia wydatków bieżących, zrezygnowania z części inwestycji jak też remontów infrastruktury komunalnej. Obciążenie podatkowe Polaków wpływa korzystnie na ich bezpośrednią sytuację finansową, co należy przyjąć z zadowoleniem. Jednak przerzucenie na barki samorządów lokalnych kosztów polityki rządowej, powoduje wyraźne uszczuplenie dochodów własnych naszego samorządu” - pisze uzasadnieniu projektu uchwały przewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej. - „Ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyżki wynagrodzeń w oświacie, czy podniesienie płacy minimalnej i zasad jej naliczania, wreszcie ciągłe niedofinansowanie zadań zleconych czy podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług, powodują niebezpiecznie dużą rozpiętość między dochodami a wydatkami. Trudno się spodziewać, aby prognozowany wzrost dochodów z podatków, zapobiegł problematycznej sytuacji szczególnie, że przychód zależeć będzie od trudnej do przewidzenia koniunktury gospodarczej. Brak konkretnych rekompensat pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych, prowadzić będzie nieuchronnie do pogorszenia jakości życia mieszkańców Elbląga. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, czując odpowiedzialność za pomyślny rozwój społeczności lokalnych, wnosimy o ustawowe zmiany zasad organizacji finansów publicznych i daleko idące ich przemodelowanie z poszanowaniem konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów do zadań powierzonych samorządom (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP)”.

Czy ten apel przyniesie jakikolwiek skutek? Zapraszamy do dyskusji.