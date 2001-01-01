UWAGA!

Radni Koalicji Obywatelskiej zapraszają!

 Elbląg, Radni Koalicji Obywatelskiej zapraszają!

Zapraszamy elblążan w czwartek (19 maja) na pierwsze z cyklu spotkań z radnymi Koalicji Obywatelskiej i ich gośćmi. Jeśli chcą Państwo coś zmienić na swojej ulicy, mają problem lub ciekawą propozycję - to spotkanie jest dla Państwa! Przedstawiciele każdego z pięciu okręgów wyborczych, będą czekali w biurze Platformy Obywatelskiej przy ulicy Hetmańskiej 31.

Jako pierwszych zapraszamy mieszkańców Okręgu Wyborczego nr 2. Spotkają się z Państwem:
       - Małgorzata Adamowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu
       - Cezary Balbuza - Radny Rady Miejskiej w Elblągu
       - Karolina Śluz-Dyrektorka Biura Senatora Jerzego Wcisły
      
       Zapraszamy w czwartek 19 maja o godz. 16:00 do Biura PO przy ul. Hetmańskiej 31 w Elblągu.

 

Okręg wyborczy nr 2:

ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

BARTNICZA

MAURYCEGO BENIOWSKIEGO

BOHATERÓW WESTERPLATTE

BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

TADEUSZA BOYA - ŻELEŃSKIEGO

WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

JANA BRZECHWY

BUKOWA

CISOWA

CZĘSTOCHOWSKA

PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od 113 do końca (nieparzyste)

PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od 132 do końca (parzyste)

DRUSKIENNICKA

DWORKOWA

JULIANA FAŁATA od 30 do końca

FORMIERZY

FROMBORSKA

GDYŃSKA

GŁOGOWA

POLI GOJAWICZYŃSKIEJ

GORZOWSKA

GRABOWA

GRODZIEŃSKA

HODOWLANA

IŁAWSKA

JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

JAGODOWA

JANA III SOBIESKIEGO

JARZĘBINOWA

JAWOROWA

JELENIA DOLINA

JEMIOŁOWA

JESIONOWA

JODŁOWA

MICHAŁA KAJKI

KALINOWA

KALISKA

KAMIENNA

JANA KASPROWICZA

KASZUBSKA

KATOWICKA

PIOTRA KŁOCZOWSKIEGO

MARII KONOPNICKIEJ

JANUSZA KORCZAKA

TADEUSZA KOŚCIUSZKI od 140 do końca (parzyste)

KOWIEŃSKA

KRAKOWSKA

KRÓLEWIECKA od 162 do końca (parzyste)

KRÓLEWIECKA od 191 do końca (nieparzyste)

LEONA KRUCZKOWSKIEGO

ALEKSANDRA KRZYŻANOWSKIEGO

LEGIONÓW

LESZCZYNOWA

STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO

BOLESŁAWA LEŚMIANA

LEŚNA

LIPOWA

LUBARTOWSKA

LUBELSKA

LWOWSKA

ŁOWICKA

WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO

KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

MARYMONCKA

METALOWCÓW

MIESZKA I

MODLIŃSKA

MODRZEWIOWA

JANA MYLIUSA

ZOFII NAŁKOWSKIEJ

GABRIELA NARUTOWICZA

JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA

NIEPODLEGŁOŚCI

NOWOGRÓDZKA

ODLEWNIKÓW

OGÓLNA

OKRĘŻNA

OLCHOWA

WŁADYSŁAWA ORKANA

ORZECHOWA

OSIEDLE MARYNARZY

OSTRÓDZKA

IGNACEGO PADEREWSKIEGO

PAWIA

PIŃSKA

POMORSKA

JANINY PORAZIŃSKIEJ

HALINY POŚWIATOWSKIEJ

POZNAŃSKA

STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO

RUMIANKOWA

LUCJANA RYDLA

SARNIA

WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

SKIERNIEWICKA

SMOLNA

SOSNOWA

SPOŁECZNA

LEOPOLDA STAFFA

STAWOWA

STRUMYKOWA

MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO

SUW ALSKA

WŁADYSŁAWA SYROKOMLI

SZCZECIŃSKA

SZCZYGLA

JANA SZUCHA

ŚWIERKOWA

TARNOPOLSKA

TARNOWSKA

TURBINOWCÓW

JULIANA TUWIMA

LUDWIKA WARYŃSKIEGO

WĘGROWSKA

WIĄZOWA

WILCZA

WILEŃSKA

WINNICKA

WIŚLICKA

STANISŁAWA WITKIEWICZA

WINCENTEGO WITOSA

WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

WRZOSOWA

ZAKĄTEK

ZAKOPIAŃSKA

ŻYRARDOWSKA

 

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