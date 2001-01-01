Radni Koalicji Obywatelskiej zapraszają!

Zapraszamy elblążan w czwartek (19 maja) na pierwsze z cyklu spotkań z radnymi Koalicji Obywatelskiej i ich gośćmi. Jeśli chcą Państwo coś zmienić na swojej ulicy, mają problem lub ciekawą propozycję - to spotkanie jest dla Państwa! Przedstawiciele każdego z pięciu okręgów wyborczych, będą czekali w biurze Platformy Obywatelskiej przy ulicy Hetmańskiej 31.
Jako pierwszych zapraszamy mieszkańców Okręgu Wyborczego nr 2. Spotkają się z Państwem:
- Małgorzata Adamowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu
- Cezary Balbuza - Radny Rady Miejskiej w Elblągu
- Karolina Śluz-Dyrektorka Biura Senatora Jerzego Wcisły
Zapraszamy w czwartek 19 maja o godz. 16:00 do Biura PO przy ul. Hetmańskiej 31 w Elblągu.
Okręg wyborczy nr 2:
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
BARTNICZA
MAURYCEGO BENIOWSKIEGO
BOHATERÓW WESTERPLATTE
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
TADEUSZA BOYA - ŻELEŃSKIEGO
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
JANA BRZECHWY
BUKOWA
CISOWA
CZĘSTOCHOWSKA
PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od 113 do końca (nieparzyste)
PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od 132 do końca (parzyste)
DRUSKIENNICKA
DWORKOWA
JULIANA FAŁATA od 30 do końca
FORMIERZY
FROMBORSKA
GDYŃSKA
GŁOGOWA
POLI GOJAWICZYŃSKIEJ
GORZOWSKA
GRABOWA
GRODZIEŃSKA
HODOWLANA
IŁAWSKA
JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
JAGODOWA
JANA III SOBIESKIEGO
JARZĘBINOWA
JAWOROWA
JELENIA DOLINA
JEMIOŁOWA
JESIONOWA
JODŁOWA
MICHAŁA KAJKI
KALINOWA
KALISKA
KAMIENNA
JANA KASPROWICZA
KASZUBSKA
KATOWICKA
PIOTRA KŁOCZOWSKIEGO
MARII KONOPNICKIEJ
JANUSZA KORCZAKA
TADEUSZA KOŚCIUSZKI od 140 do końca (parzyste)
KOWIEŃSKA
KRAKOWSKA
KRÓLEWIECKA od 162 do końca (parzyste)
KRÓLEWIECKA od 191 do końca (nieparzyste)
LEONA KRUCZKOWSKIEGO
ALEKSANDRA KRZYŻANOWSKIEGO
LEGIONÓW
LESZCZYNOWA
STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
BOLESŁAWA LEŚMIANA
LEŚNA
LIPOWA
LUBARTOWSKA
LUBELSKA
LWOWSKA
ŁOWICKA
WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
MARYMONCKA
METALOWCÓW
MIESZKA I
MODLIŃSKA
MODRZEWIOWA
JANA MYLIUSA
ZOFII NAŁKOWSKIEJ
GABRIELA NARUTOWICZA
JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA
NIEPODLEGŁOŚCI
NOWOGRÓDZKA
ODLEWNIKÓW
OGÓLNA
OKRĘŻNA
OLCHOWA
WŁADYSŁAWA ORKANA
ORZECHOWA
OSIEDLE MARYNARZY
OSTRÓDZKA
IGNACEGO PADEREWSKIEGO
PAWIA
PIŃSKA
POMORSKA
JANINY PORAZIŃSKIEJ
HALINY POŚWIATOWSKIEJ
POZNAŃSKA
STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO
RUMIANKOWA
LUCJANA RYDLA
SARNIA
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
SKIERNIEWICKA
SMOLNA
SOSNOWA
SPOŁECZNA
LEOPOLDA STAFFA
STAWOWA
STRUMYKOWA
MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO
SUW ALSKA
WŁADYSŁAWA SYROKOMLI
SZCZECIŃSKA
SZCZYGLA
JANA SZUCHA
ŚWIERKOWA
TARNOPOLSKA
TARNOWSKA
TURBINOWCÓW
JULIANA TUWIMA
LUDWIKA WARYŃSKIEGO
WĘGROWSKA
WIĄZOWA
WILCZA
WILEŃSKA
WINNICKA
WIŚLICKA
STANISŁAWA WITKIEWICZA
WINCENTEGO WITOSA
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
WRZOSOWA
ZAKĄTEK
ZAKOPIAŃSKA
ŻYRARDOWSKA
--- komunikat płatny ---