Radni Koalicji Obywatelskiej zapraszają!

Zapraszamy elblążanki i elblążan we wtorek (28 czerwca) od godz. 17:00 do parku Modrzewie w okolicy leżaków na kolejne z cyklu spotkań z radnymi Koalicji Obywatelskiej i ich gośćmi. Jeśli chcą Państwo coś zmienić na swojej ulicy, mają problem lub ciekawą propozycję - to spotkanie jest dla Państwa! To będzie również doskonała okazja do rozmowy dla tych, których interesuje ekologia i Zielony Budżet.

Na spotkanie zapraszamy szczególnie mieszkańców okręgu nr 1. Spotkają się z Państwem: - Robert Turlej, Radny Rady Miejskiej w Elblągu - Juliusz Dziewałtowski-Gintowt, Radny Rady Miejskiej w Elblągu - Karolina Śluz, dyrektorka biura Senatora Jerzego Wcisły - Karol Bidziński, aktywista miejski Zapraszamy we wtorek 28 czerwca o godz. 17:00 do Parku Modrzewie w okolicy leżaków. Okręg wyborczy nr 1: ALEJA ODRODZENIA, GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, STEFANA BATOREGO, BROWARNA od 27 do 94, BRZESKA, PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od 37 do 111 (nieparzyste), PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od 113 do końca (nieparzyste), DZIAŁDOWSKA, ELEKTRYCZNA, GRAŻYNY, HELSKA, MACIEJA KALENKIEWICZA, MARCINA KASPRZAKA, KRAKUSA, KS. ANDRZEJA KLIMUSZKI, EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, LUBRANIECKA, ŁUBINOWA, JANA MATEJKI, MAZURSKA, OBROŃCÓW POKOJU, STEFANA OKRZEI, LEOPOLDA OKULICKIEGO, PIŁAWSKA, PŁOCKA, PODGÓRNA, POKORNA, POPRZECZNA, PORTOWA, PSZENICZNA, TADEUSZA RECHNIEWSKIEGO, RONDO NSZZ SOLIDARNOŚĆ, ROBOTNICZA od 142 do końca (parzyste), ROBOTNICZA od 107 do końca (nieparzyste), RYPIŃSKA, RZEPAKOWA, SŁONECZNIKOWA, SZARYCH SZEREGÓW, TOPOLOWA, WĘGROWSKA, WIEJSKA, JÓZEFA WYBICKIEGO, ŻYTNIA --- komunikat płatny ---

.