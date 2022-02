Radni komentują wyrok w sprawie pogotowia socjalnego

- Zdecydowanie w tym przypadku szybki tryb podejmowanych decyzji i brak konsultacji oraz brak propozycji możliwych rozwiązań był błędem zarówno urzędników jak i radnych, którzy przegłosowali uchwałę. Aktualnie mamy czas na podjęcie wyważonej i wspólnie wypracowanej decyzji - mówi radny Marek Osik o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącego likwidacji Pogotowia Socjalnego.

Rafał Traks, radny PiS. Głosował przeciwko likwidacji Pogotowia Socjalnego

- Spodziewałem się takiego wyroku NSA. Pokazuje to, że czasami nie ma sensu trwać usilnie przy swoim stanowisku, a należy szukać kompromisu. Obecna sytuacja pokazuje, że problem leży obecnie po stronie prezydenta. Uchwała została przez wojewodę uchylona zasadnie, co wiąże się z tym, że pogotowie socjalne w formie sprzed uchwały musi zostać przywrócone. Czekam na stanowisko prezydenta miasta, jak chce wyjść z tej sytuacji. W mojej opinii ten problem należy rozwiązać jak najszybciej.

Marek Osik, radny KWW Witolda Wróblewskiego. Najpierw głosował za likwidacją PS, potem zmienił zdanie i głosował przeciwko zaskarżeniu decyzji wojewody o unieważnieniu uchwały RM. Już wtedy mówił, że radni popełnili błąd.

- Wyrok jest ostateczny, spodziewany, należy go oczywiście uszanować i nie powinien podlegać dyskusji. Uchwała przyjęta przez Radę Miejską jest prawomocnie unieważniona i czekamy na propozycje możliwych rozwiązań ze strony Pana Prezydenta. Uważam jednak,że tym razem zaproponowane rozwiązanie powinno być szeroko skonsultowane w szczególności z przedstawicielami Policji, służby zdrowia oraz specjalistami zajmującymi się profilaktyka z zakresu uzależnień . Zdecydowanie w tym przypadku szybki tryb podejmowanych decyzji i brak konsultacji oraz brak propozycji możliwych rozwiązań był błędem zarówno urzędników jak i radnych, którzy przegłosowali uchwałę. Aktualnie mamy czas na podjęcie wyważonej i wspólnie wypracowanej decyzji.

Bogusław Tołwiński, radny niezależny, głosował przeciwko likwidacji PS

- No cóż, wg klasyki można by rzec „sprawiedliwości stało się zadość”, ale czy aktualnie - w przypadku sporu o likwidację Pogotowia Socjalnego - kogokolwiek to teraz ucieszy? Nie sądzę. Ludzie stracili pracę i głęboko przeżyli całą sytuację, służbom miejskim przybyło dodatkowych obowiązków i jeszcze więcej niepotrzebnych kłopotów, a budynek od tamtej pory stoi pusty i niszczeje. A dlaczego ? Zabrakło ze strony władz ukłonu w stronę podstaw demokracji, czyli wsłuchania się w głos obywateli, szacunku dla pracowników i przede wszystkim właściwego dialogu. Czy demokracja jest łatwa ? Zdecydowanie nie, gdyż wymaga bardzo głębokiej empatii i chęci zrozumienia drugiej strony, nawet w przypadku wyraźnie odmiennego stanowiska. Tu zabrakło wszystkiego, co ważne, ale przede wszystkim zwykłej wrażliwości na los obywatela. Niestety, czas płynie, a od tamtej pory nic się nie zmieniło – ludzie mówią swoje, a władza robi swoje!

Wysłaliśmy także prośbę o komentarz na temat wyroku NSA do radnej Małgorzaty Adamowicz (była za likwidacją, obecnie jest na urlopie, ale obiecała, że nam odpisze) i Antoniego Czyżyka, przewodniczącego Rady Miejskiej (głosował za likwidacją). Po naszych apelach w piątek maila do lokalnych redakcji rozesłała rzecznik prezydenta Elbląga Joanna Urbaniak, tytułując go następująco „stanowisko władz miasta w związku oddaleniem skargi kasacyjnej w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego”.