Radni wskazują drogę

Niedawno pisaliśmy o interpelacji radnej Ireny Sokołowskiej (PO), która postuluje remont zniszczonej ulicy Okrzei. Jak się okazuje, takich wniosków ze strony miejskich radnych "posypało się" ostatnio więcej. O renowację jakich ulic proszą i co na to władze miasta?

Radny Robert Turlej (PO) przyjrzał się ostatnio ul. Poprzecznej.

- Ulica ta, a w szczególności odcinek pomiędzy ul. Krakusa a Lubraniecką, wymaga remontu. Stan asfaltowy tego odcinka nie nadaje się do miejscowego naprawiania – stwierdza radny i wnioskuje o nową nawierzchnię w tym miejscu.

Juliusz Dziewałtowski-Gintowt (PO) upomniał się z kolei o ulicę Matejki.

- Ulica Matejki ma bardzo zniszczoną nawierzchnię (liczne, utrudniające przejazd przełomy). Wnioskuję o remont tej krótkiej, ale bardzo zniszczonej ulicy – pisze (również krótko) w swojej interpelacji.

W sprawie "naprawy, wymiany czy renowacji nawierzchni drogi przy ul. Artyleryjskiej" interweniowała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Małgorzata Adamowicz (PO).

- W imieniu mieszkańców tej ulicy zwracam się o interwencję, zaplanowanie prac i, jeśli to możliwe, naprawę nawierzchni – pisze radna o zniszczonej drodze.

Przewodniczący Rady Miejskiej, Antoni Czyżyk (PO), wraz z radnym Markiem Kammem (również PO) zainteresowali się wspólnie stanem ul. Wyspiańskiego.

- Wspomniana ulica należy do jednej z najbardziej zaniedbanych w centrum Elbląga. Wystające pokrywy studzienek kanalizacyjnych, liczne nierówności, zapadnięte kratki ściekowe i zniszczona nawierzchnia asfaltowa nie pozwalają na bezpieczną i wygodną jazdę zarówno samochodom, jak i użytkownikom pojazdów dwukołowych. Także stan chodników przy tej ulicy jest niezadowalający, mieszkańcy skarżą się, że po opadach deszczu zdarza się, że samochody zalewają je wodą ochlapując przechodzących ludzi – piszą m. in. w interpelacji.

Odpowiedzi władz miasta na poszczególne interpelacje są podobne, jak w przypadku tej dotyczącej ul. Okrzei. Prezydent Witold Wróblewski wskazuje za każdym razem, że w ramach ujętego w budżecie miasta na 2022 rok zadania "Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu", przygotowywane jest postępowanie przetargowe, które dotyczy wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

- W założeniach tego postępowania przetargowego, z uwagi na zły stan techniczny, zaplanowano między innymi remont nawierzchni jezdni i chodników... (tu można wstawić każdą wyżej wymienioną ulicę – red.).

Za każdym razem prezydent Elbląga podkreśla jednak, że "w związku z planowanymi zmianami wprowadzanymi przez rząd skutkującymi zmniejszeniem dochodów samorządów" będzie weryfikował ich wpływ na zaplanowane zadania budżetowe, remonty będą więc uzależnione od możliwości finansowych miasta...

Podsumowując: o remonty ulic Okrzei, Poprzecznej, Matejki, Artyleryjskiej i Wyspiańskiego upomnieli się w ostatnim czasie miejscy radni, te zostaną przeprowadzone, jeśli będą na to pieniądze. Gdzie jeszcze najbardziej przydałyby się remonty? O to pytamy naszych Czytelników zachęcając do dyskusji w komentarzach...