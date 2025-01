Rafał Trzaskowski w Elblągu: Taki projekt przekopu wreszcie można pochwalić

Elbląg odwiedził Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. Spotkał się z dziennikarzami na bulwarze Zygmunta Augusta. Dlaczego nie było otwartego spotkania dla mieszkańców? – Myślę, że jeszcze będzie – powiedział nam kandydat KO, który w niedzielę mówił m.in. o przekopie Mierzei Wiślanej. Zobacz zdjęcia.

Rafała Trzaskowskiego w Elblągu przywitał prezydent Elbląga Michał Missan. – Nikt tak dobrze nie rozumie samorządu jak samorządowiec. Mam nadzieję, że ta wizyta przysporzy wiele głosów i Rafał zostanie prezydentem naszego kraju – mówił prezydent Elbląga.

Prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta Polski przyjechał do Elbląga prosto z Lidzbarka Warmińskiego. Pdczas krótkiego briefingu prasowego poruszył temat dużych państwowych inwestycji.

-= To, co się działo tutaj w Elblągu z przekopem Mierzei pokazuje jak w soczewce, w jaki sposób PiS traktował inwestycje. Opowiadał o wielkich inwestycjach, tylko nic się kompletnie nie działo. Mieliśmy do czynienia albo z propagandą, albo z totalną fuszerką. Przekop został wykonany, ale niestety nie został doprowadzony do samego Elbląga i dopiero w tej chwili jesteśmy w stanie to zrealizować. Rząd to robi, samorząd współpracuje, tak też to powinno wyglądać. Dzięki temu Elbląg może zostać jednym z ważniejszych portów, niedużym, ale ważnym w basenie Morza Bałtyckiego. Dzięki temu będzie można będzie czynić wiele inwestycji i dzięki temu będą mogły powstawać kolejne miejsce pracy. Co robił PiS? Klasycznie – próbował zastraszyć samorząd zamiast z nim współpracować. To, co dzisiaj najważniejsze, to współpracować z samorządami przy inwestycjach, które mogą służyć lokalnej społeczności i na szczęście dokładnie tak tutaj będzie. – mówił Rafał Trzaskowski.

Zapytaliśmy kandydata na prezydenta RP o jego wypowiedź z poprzedniej kampanii prezydenckiej z 2020 roku, kiedy to powiedział, że przekop Mierzei Wiślanej, gdzie wycina się setki, tysiące drzew, to nie jest taka inwestycja, która napędza gospodarkę". Czy zmienił zdanie w tej sprawie?

- Nie można było się zgadzać z totalną fuszerką. Jak można było się zgadzać z tym, żeby dokonać przekopu Mierzei i nie doprowadzić toru wodnego do Elbląga i zaprzepaścić inwestycje w samym porcie, zaprzepaszczając pieniądze europejskie? Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie mógł wspierać tak zorganizowanego projektu. W tej chwili na szczęście mamy szansę ten projekt doprowadzić do końca w wersji całkowicie racjonalnej, z rozwojem portu. To wtedy ma sens. W wersji PiS-owskiej to sensu nie miało poza ewentualnymi walorami turystycznym, a nam chodzi o sprawy poważne – względy strategiczne i gospodarcze. I w tej formie, przy dobrej współpracy z panem prezydentem i samorządem, dla dobra mieszkańców miasta taki projekt wreszcie można pochwalić i bardzo się z tego cieszę – odpowiedział Rafał Trzaskowski.

Wystąpieniu prezydenta Warszawy poza dziennikarzami, przysłuchiwało się kilkudziesięciu mieszkańców. Niektórzy z obecnych mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z kandydatem na prezydenta RP, ale otwartego spotkania z mieszkańcami w niedzielę nie było. Czy w tej kampanii jeszcze w Elblągu będzie? – Myślę, że jeszcze w Elblągu się spotkamy – powiedział nam na koniec Rafał Trzaskowski.