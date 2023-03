Ratusz szuka dyrektorów

Kończy się kadencja dyrektorów 14 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Elblągu. Prezydent ogłosił konkurs na te stanowiska.

Z końcem roku szkolnego kończą się kadencje dyrektorów następujących placówek oświatowych w Elblągu: przedszkoli nr 3, 5, 8,, 17, 31, 33, 34, szkół podstawowych nr 4, 14, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu szkół Zawodowych nr 1 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 i 2.

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, legitymujący się dyplomem ukończenia szkoły wyższej, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej, jak również co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku. Dyrektorami mogą zostać także cudzoziemcy oraz osoby niebędące nauczycielami, które spełnią określone warunki.

W konkursie mogą wziąć udział także dotychczasowi dyrektorzy placówek oświatowych. Dokumenty należy składać do 7 kwietnia. Nowi dyrektorzy obejmą obowiązki od 1 września, z początkiem nowego roku szkolnego.