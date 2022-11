Referendum: Mity to opowieści o bóstwach, dług Elbląga jest realny (opinia nadesłana)

Tekstem „Referendum: Obalam mity” zamieszczonym w Elbląskiej Gazecie Internetowej portEl.pl , pani Krystyna Urbaniak, przewodnicząca Komisji F-B Rady Miejskiej w Elblągu, wywołała mnie do odpowiedzi – więc jestem – pisze Stefan Rembelski.

Otóż Pani Krystyna Urbaniak z przekąsem właściwym sobie uznała mnie za mądrego człowieka tracącego wiarygodność, a przecież nie zakwestionowała danych przytoczonych w uzasadnieniu referendum w punkcie pierwszym, co więcej milcząco zgodziła się z moim twierdzeniem, że koszt obsługi długu publicznego miasta Elbląga z roku na rok rośnie.

Pani przewodnicząca pozwoliła sobie przedstawić jako dowód konsekwentnej spłaty długu w latach 2015-2020, zestawienie kwot, z których trudno dostrzec logikę systemowej spłaty – że np. co roku spłacamy więcej. Wręcz odwrotnie, co roku spłacamy mniej. Pominęła Pani rok 2021 i zapewne jest to przeoczenie, a nie manipulacja. Kwoty i terminy spłat podane przez Panią przewodniczącą wynikają z terminów zapadalności – gdyby nie zostały spłacone, to nastąpiła by ich windykacja komornicza. Po roku 2018 spłaty zadłużenia są śladowe, bo nie przekraczają 2,2% kwoty podstawowej zadłużenia.

W dalszej części wywodu pani Urbaniak pisze o dobrej polityce, której towarzyszą kolejne zrównoważone budżety, co jest mijaniem się z prawdą. Otóż zasada zrównoważonego budżety polega na tym, że dochody budżetu są równe wydatkom. Dobrze wiemy, ja i pani, że za kadencji prezydenta Wróblewskiego, żaden budżet nie był zrównoważony – każdy był domykany kredytem, a było to możliwe dzięki stosowaniu zabiegu rolowania długu.

Pani przewodnicząca, by nie zanudzać elblążan niuansami budżetowymi, rozmawiajmy językiem prostym, opartym na logice, zrozumiałym dla każdego. Zgodzimy się zatem, że jak zmniejszamy zadłużenie, to koszty obsługi pozostałej części zadłużenia też się zmniejszają – to jest oczywiste i bezdyskusyjne.

Proszę więc podać mieszkańcom Elbląga, ile ich rocznie kosztuje obsługa długu, rok po roku od 2015 do roku 2021. Czy z roku na rok koszt obsługi zadłużenia się zmniejsza, czy zwiększa. Ja znam te dane, ale gdybym je podał, mógłbym zostać posądzony o manipulację. Proszę więc, by Pani przewodnicząca je podała, wtedy będą wiarygodne.

Doceniając Pani deklarację odpowiedzialności za słowo, ufam, że wycofa się Pani ze słów, ujmujących mojej wiarygodności i Grupy Referendalnej, którą reprezentuję.

Stefan Rembelski, pełnomocnik Inicjatorów Referendum