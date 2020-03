Rekolekcje według ks. Andrzeja Kilanowskiego. Dzień pierwszy

W związku z pandemią koronawirusa ks. Andrzej Kilanowski, proboszcz parafii św. Jerzego w Elblągu, postanowił, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne zorganizuje w Internecie. Dzisiaj dzień pierwszy. Zobacz film.

- Są takie momenty, gdy ludzie nie mogą, nie powinni przyjść do kościoła. Po raz pierwszy w 30-letniej historii mojego kapłaństwa zdecydowałem się, że w parafii, której pracuję nie będzie rekolekcji wielkopostnych. Czuję się z tym dziwnie, inaczej, ale żyjemy w XXI wieku, dlatego jeśli można, to ja się wpraszam do Waszych domów - mówi ks. Andrzej Kilanowski, proboszcz parafii św. Jerzego, który przygotował dla wiernych rekolekcje online.

Rekolekcje będą prowadzone przez księdza Andrzeja Kilanowskiego na parafialnym koncie na Facebooku oraz za pośrednictwem telewizji Truso TV (kanał 140 sieci Vectra i www.truso.tv) w najbliższy poniedziałek, wtorek i środę o godz. 17.40. Pokazujemy je też na portEl.pl