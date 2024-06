Remont bramy pożądany

W sprawie remontu zabytkowej bramy nad ulicą Pionierską interpelację przygotowała radna Karolina Śluz. "Obecny stan bramy przy ul. Pionierskiej jest alarmujący, opadający tynk stwarza zagrożenie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i przechodniów – pisze przedstawicielka klubu Koalicji Obywatelskiej.

- Zwracam się z prośbą o wypracowanie, we współpracy z zarządcą oraz mieszkańcami, rozwiązania pozwalającego na sfinansowanie remontu zabytkowej bramy – napisała do prezydenta Elbląga radna Karolina Śluz. Wskazuje, że według jej informacji budynek, w którym znajduje się brama, ma 18 lokali, 6 należy do miasta. Przypomina też, że budynek jest zabytkiem z 1928 roku, co komplikuje sprawę remontu.

- Ze względu na zły stan techniczny, a także historyczne i architektoniczne znaczenie tego budynku, niezbędne jest podjęcie pilnych działań mających na celu jego renowację – podkreśla radna. Dodaje, że mieszkańcy nie są w stanie samodzielnie wziąć na siebie finansowego ciężaru remontu. Dziesięć lat temu przy wsparciu finansowym miasta został wyremontowany jego dach, przywrócono pierwotny kształt budynku wraz z zegarem. Kolejne próby uzyskania funduszy na remont nie powiodły się.

Fot. Powojenna ul. Pionierska ze schroniskiem młodzieżowym na pocztówce ze zbiorów Andrzeja Kowalskiego

W odpowiedzi dla radnej Michał Missan wskazuje, że Rada Miejska może udzielić dotacji celowej w wysokości do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac, należy w tym celu złożyć stosowny wniosek. Status budynku umożliwia też zwrócenie się o dofinansowanie m. in. do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- Proponuję, aby Pani Radna w ramach swojej działalności wsparła mieszkańców zabytkowego budynku przy ul. Fałata 29-31/33 w Elblągu w zakresie pozyskania odpowiedniej dokumentacji i pozwoleń, zorganizowania niezbędnego wkładu własnego wnioskodawcy oraz w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie prac remontowych, które zostaną rozpoznane przez odpowiednie organy w ramach możliwości kompetencyjnych.

- Ówcześni elblążanie nazwali go Domem z Wieżą (Turmhaus), powstał jako siedziba schroniska młodzieżowego, które cieszyło się wielką popularnością – pisał o tym zabytkowym budynku Karol Wyszyński w cyklu "Historia elbląskich ulic". To właśnie rejony Pionierskiej był miejscem, gdzie najpierw osiedlali się Polacy po 1945 r., w ocalałych po wojnie budynkach.