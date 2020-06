Rodzice pytają: czy przedszkola i żłobki będą w wakacje zamknięte?

W tym roku w części miast opieka dla najmłodszych działać będzie pełną parą również w lipcu i sierpniu. Ze względów epidemicznych placówki odchodzą od dyżurów, a tym samym od wymiany dzieci między przedszkolami. - Jak w wakacje będą funkcjonowały elbląskie żłobki i przedszkola? – pytają rodzice w liście przesłanym do naszej redakcji.

- W przedszkolu mówią nam, że przerwa ma trwać cały lipiec, a przecież niektóre samorządy skróciły ją do dwóch tygodni, czyli do standardowego urlopu rodziców. Czy więc będą zorganizowane jakieś placówki zastępcze dla tych żłobków oraz przedszkoli, które pozostaną zamknięte? Wiele osób przez długi czas było na zasiłku z dziećmi w domu lub straciło pracę. Dodatkowa przerwa w pracy placówek spowoduje kolejne problemy z zapewnieniem opieki nad dziećmi, a jak wiemy w obecnych czasach nie możemy sobie pozwolić na utratę pracy. Wiele osób również nie stać na opiekunkę – pisze nasza czytelniczka.

W te wakacje niektóre samorządy odchodzą od systemu dyżurów w przedszkolach i żłobkach. Tak będzie między innymi w Warszawie czy w Bielsku-Białej. Przerwa wakacyjna zostanie skrócona do dwóch tygodni, z uwagi na obowiązek urlopowy. To oznacza, że przez pozostałe sześć tygodni wakacji placówki będą działać normalnie. W związku z tym nie będzie zapisów na dyżur wakacyjny, a tym samym wymiany dzieci między przedszkolami. Samorządy argumentują to względami bezpieczeństwa.

Elbląskie przedszkola oraz żłobki będą pracowały w wakacje w systemie dyżurowym.

- Jednakże z uwagi na obostrzenia w zakresie liczby dzieci w oddziale uprzejmie proszę o zachęcanie rodziców do korzystania z opieki przede wszystkim w swoim macierzystym przedszkolu - czytamy w piśmie wiceprezydenta Elbląga Janusza Nowaka adresowanym do dyrektorów przedszkoli.

W lipcu czynne będą przedszkola nr: 4, 5, 8, 10, 17, 19 ,26, 29, 33, 34 oraz odziały przedszkole przy szkołach podstawowych nr 23,16, 9 i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Elblągu. W sierpniu pracować będą przedszkola nr 3, 6, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 31 oraz przy szkołach podstawowych nr 25, 14, 15, 12, 11 oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1

- W lipcu pracowały będą żłobki nr 2 i 5, a w sierpniu żłobek nr 4. Maksymalna możliwa liczba oddziałów to 85, przed pandemią było to oczywiście więcej, czyli 113. Maksymalna możliwa liczba dzieci do przyjęcia przez przedszkola w wakacje to 1294. Dotychczas nie otrzymaliśmy sygnałów, aby tych miejsc było niewystarczająco - dodaje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.