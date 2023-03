Rodzice: Wyremontujemy w przedszkolu, co się da

- Jesteśmy zdeterminowani, w sobotę robimy malowanie – piszą do nas rodzice dzieci z przedszkola nr 8 przy ul. Bema. Założyli zrzutkę na remont budynku i apelują do firm i sponsorów o pomoc.

- Z doniesień medialnych wynika, że budynek przedszkola to rudera, a wcale tak nie jest – piszą rodzice. Rozpoczęli w serwisie zrzutka.pl zbiórkę pieniędzy na pierwsze prace remontowe, które oszacowali na 15 tysięcy złotych. Mają już jedną piątą potrzebnej kwoty, a zbiórka potrwa jeszcze ponad dwa miesiące.

- Celem zbiórki jest uratowanie zabytkowego budynku, w którym od 1965 roku funkcjonuje przedszkole. Jest to miejsce, które jest ukochane przez elbląskie dzieci. Organ założycielski mimo, iż od 2015 roku posiadał informacje o potrzebie remontu zaniedbywał swoje obowiązki. Dzięki determinacji rodziców i pracowników placówki udało się powstrzymać planowaną likwidację przedszkola. Władze Miasta informują, że będą starały się o dofinansowanie modernizacji budynku z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ale do tego czasu pilnie potrzebujemy dokonać drobnych, aczkolwiek niezbędnych napraw wynikających ze stanu technicznego budynku, tj. wymienić część rynien, podłogę na tarasie, parapet zewnętrzny, zaimpregnować drewno w podbitce pod dachem. Konieczne jest również podniesienie zabezpieczeń przeciwpożarowych, tj. zakup i montaż urządzeń zapobiegających zadymieniu, awaryjnego oświetlenia, drzwi przeciwpożarowych w piwnicy i węźle ciepłowniczym oraz montaż hydrantów – piszą rodzice na stronie zrzutka.pl

Najpilniejsze potrzeby, jak wyliczają organizatorzy zbiórki, to: rynny, parapet zewnętrzny, 1 lub 3 drzwi ppoż, 1-2 skrzynek hydrantu DM 25, farby ppoż (10 litrów) na schody drewniane, 5 opraw oświetlenia awaryjnego, listy przypodłogowe, tablice oznaczeń ppoż, wyłącznik ppoż, wałki malarskie itp. - Szczegóły odnośnie pomocy dotyczącej materiałów budowlanych można uzyskać u pracownika przedszkola p. Katarzyny 55 625 80 41 – piszą do nas rodzice. – Co możemy, wykonamy własnymi siłami, ale potrzebujemy finansowe wsparcia, dzięki któremu prace będziemy mogli zacząć już zaraz.

Link do zrzutki