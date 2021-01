Rośnie liczba zgonów

Jak wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego, liczba zgonów w Elblągu w grudniu 2020 roku wzrosła o ponad 73 procent w porównaniu z grudniem 2019 roku.

W 2020 roku zmarło w Polsce o prawie 68 tysięcy więcej osób niż w 2019 roku, to jednocześnie dwa razy więcej niż średnia z ostatnich 10 lat. Niestety, w Elblągu również mamy wzrostową tendencję w statystykach zgonów.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w grudniu 2019 roku zarejestrowano 168 zgonów, a w grudniu 2020 roku odnotowano 292 zgony. Jest to wzrost aż o ponad 73 procent. Już w listopadzie 2020 roku liczba zgonów w Elblągu rosła i była o ponad 60 procent większa w porównaniu z listopadem 2019 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Elblągu podał wówczas, że w listopadzie 2020 roku wydał 224 aktów zgonu, natomiast w listopadzie 2019 roku było to 137 aktów zgonu. Jeśli porównamy listopad i grudzień 2020 roku, to również widzimy spory wzrost zgonów: dokładnie o 63 proc.

Dobra wiadomość jest taka, że województwo warmińsko-mazurskie i tak należy do tych z mniejszym procentowo przyrostem zgonów. W porównaniu z 2019 rokiem, w 2020 roku był to wzrost to 13,4 procent. Przykładowo województwo podkarpackie odnotowało wzrost o 20,3 procent. W wypowiedzi dla Faktów TVN dr Paweł Grzesiowski, immunolog, wskazywał, że przyrost zgonów związany jest bezpośrednio z pandemią.

- Myślę, że absolutna większość zgonów nierozpoznanych covidowych wynika z tego, że pacjenci zmarli w domach lub zmarli w późnej fazie choroby, kiedy testy są już ujemne - mówił dr Grzesiowski. Jego zdaniem pandemia wpłynęła również na wysoką śmiertelność pośrednio, przez trudności z dostępem do lekarzy oraz diagnostyki.

Niestety, w Elblągu w styczniu tendencja wzrostowa może się utrzymać.

- Jeśli porównamy grudzień 2019 roku do grudnia 2020 roku to jest to wzrost zgonów o 98 procent, ale na cmentarzu chowani są przecież elblążanie, jak i zmarli poza Elblągiem. To bardzo smutna informacja i niestety, obserwujemy, że ta wzrostowa tendencja w styczniu również się utrzymuje - mówi Andrzej Dratwa, kierownik administracji cmentarzy Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.