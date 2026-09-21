„Rowerowy Zawrót Głowy"

22 września o godzinie 10 na terenie miasteczka rowerowego przy ulicy Mickiewicza w Elblągu odbędzie się III Międzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Rowerowy Zawrót Głowy" dla uczniów klas V, VI i VII elbląskich szkół podstawowych.

​Turniej będzie składał się z testu wiedzy o ruchu drogowym, jazdy po miasteczku ruchu drogowego (klasy V i VI na rowerach, klasy VII na hulajnogach elektrycznych) i udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

​Dla najlepszych uczestników z klas V, VI i VII nagrodami będą rowery.

​Dla zwycięskich drużyn przewidziano puchary.

Uroczystość jest organizowana w ramach elbląskich obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności

Przewidywane zakończenie turnieju jest około godziny 12:30.