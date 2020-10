Rozmawiali z mieszkańcami o przenosinach ginekologii

Ginekologia ze Szpitala Miejskiego ma zostać przeniesiona i połączona z analogicznym oddziałem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Taką samą drogę tylko w odwrotnym kierunku ma pokonać pediatria, ale później, kiedy zakończy się remont i rozbudowa Szpitala Miejskiego. Temat budzi emocje wśród mieszkańców miasta. W poniedziałek (12.10) o godz. 12 zorganizowano poświęcone temu tematowi spotkanie online z elblążankami. Uczestniczyło w nim... 8 osób.

Spotkanie odbyło się z udziałem Mirosława Gorbaczewskiego, dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu i Elżbiety Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Jak podkreślił wiceprezydent Michał Missan, zorganizowano je „w związku z niepokojem społecznym związanym z łączeniem oddziałów ginekologicznych”.

- Wpisuje się to w strategiczne dokumenty dla naszego województwa, ale również w działania rządu. Przewidziane są pieniądze na takie działania konsolidacyjne, po to, żeby nie konkurować ze sobą na małym rynku, czy nie dublować zakupów sprzętowych. Jako organ prowadzący podkreślam, że zapewnione jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Elbląga i okolic - mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Jedno z pytań przesłanych jeszcze przed spotkaniem przez mieszkankę Elbląga dotyczyło procedur związanych z zarażeniem COVID-19 na oddziale ginekologii. \

- Gdy ktokolwiek z personelu czy pacjentów jest zakażony lub istnieje podejrzenie zakażenia mamy opracowane takie procedury. Jest separatka dla oddziału położniczego, jeśli oczywiście jest taka potrzeba. Postępowanie jest takie samo, jak w każdym oddziale. Najpierw należy zebrać wywiad: z kim dana osoba z personelu kontaktowała się, zrobić wynik i jeśli jest on dodatni, to trzeba izolować wszystkich innych pracowników z kontaktu. Badani są również wszyscy pacjenci, którzy w danym terminie przebywali na oddziale. Nie jesteśmy wolni od takich przypadków, dotyczą one różnych oddziałów – wyjaśniała Elżbieta Gelert, dyrektor WSzZ w Elblągu.

- Co zrobi pani dyrektor Gelert, by porodówka w wojewódzkim była bardziej uczłowieczona? Oprócz aparatury potrzebna jest empatia i szacunek. Z tego słynie Szpital Miejski i pracujące tam położne. Mam porównanie, bo rodziłam tu i tu – pytała pani Marzena.

- Odpowiedź jest prosta, bo prawie sto procent położnych przejdzie ze Szpitala Miejskiego do pracy w wojewódzkim. W związku z tym będą do dyspozycji pacjentek te same położne. Proszę wszystkie elblążanki, jeśli mają jakiekolwiek uwagi, to niech je zgłaszają. Wiadomo, że osoby są różne i na pewno nie zawsze empatyczne, ale też nieprawdą jest, że wszystkie położne, które pracują w wojewódzkim mają zachowania mniej przyjazne dla pacjentów – odpowiedziała dyrektor Gelert.

Rafał Maszka, mieszkaniec Elbląga, który od kilkunastu dni prowadzi w mediach społecznościowych akcję zbiórki podpisów w obronie oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Miejskim (zebrano dotychczas ponad 2 tys. podpisów) dopytywał, ile łóżek przybyło po remoncie na oddziale ginekologicznym.

- Remont dotyczył tylko oddziału położniczego, patologi ciąży i sal porodowych. Dotychczas mieliśmy trzy stanowiska porodowe, teraz mamy trzy plus trzy: doszły trzy samodzielne stanowiska do porodów rodzinnych. Są one zupełnie wyizolowane. Łóżek przybyło pięć, mieliśmy ich piętnaście, teraz jest dwadzieścia – wyjaśniła Elżbieta Gelert.

Rafał Maszka pytał również o kolejki do zabiegów ginekologicznych. - Mówi pan o kolejkach, a ja musiałabym mieć tutaj rzetelne dane. Muszę to sprawdzić i będę mogła wówczas odpowiedzieć: czy na ginekologii są tak długie kolejki, by mogły się uskarżać na to pacjentki – mówiła dyrektor Gelert.

Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu podkreślił, że obecnie system kolejkowy z powodu COVID-19 „został zaburzony”. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli dany szpital oraz oddział są przeznaczone do leczenia pacjentów z COVID, to wówczas są zwolnione z obowiązku prowadzenia kolejek. Ten system jest w tej chwili zaburzony i ustalenie rzeczywistej listy kolejkowej jest trudne. Z tego co się orientuję, u nas kolejka nie była długa, był to około miesiąc. Kolejka była raczej dopasowana do możliwości "położenia się" pacjentki (sytuacje losowe, kwestia zapewnienia opieki nad dziećmi, itp.). Kolejki do szpitali gdańskich są zdecydowanie dłuższe niż do elbląskich – mówił Mirosław Gorbaczewski.

Rafał Maszka zapytał również o to, czy przenosiny ginekologii wypłyną na kondycję finansową Szpitala Miejskiego.

- Do szpitala wojewódzkiego idzie ginekologia z położnictwem, natomiast pediatria do Szpitala Miejskiego. Jestem przekonany o tym, że zarówno jeden, jak i drugi dyrektor, nie pozwoliliby sobie, aby to się nie bilansowało – mówił Michał Missan.

- Szpital co roku jest na plusie. Ja wiem, że nie jesteśmy po to, aby mieć plusy, ale bez pieniędzy nie da się niczego zrobić. Wyposażyliśmy nasze oddziały w systemy monitorowania pacjentów. Każdego roku wydajemy miliony złotych na sprzęt najważniejszy dla pacjentów, mamy wszelkie niezbędne leki. Nie mamy żadnych zaległości finansowych czy zatorów płatniczych. Podjęliśmy bardzo wiele działań podnoszących jakość naszego szpitala. Nie ma szpitala, który byłby bezpieczny dla pracowników i pacjentów, a nie miałby środków finansowych na funkcjonowanie. Takie szpitale są niebezpieczne – wyjaśniał dyrektor Gorbaczewski