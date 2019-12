Rusza budowa Korony Elbląga II

Grudzień zawsze nam się kojarzy z okresem przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, gorączką zakupów, poszukiwaniem prezentów, planowaniem uroczystości. Jednak dla większości Deweloperów, dzięki sprzyjającej pogodzie miesiąc ten to okres, w którym nadal prowadzone są intensywne prace budowlane.

Tak też się dzieje na placu budowy II etapu inwestycji Korona Elbląga. Deweloper w miesiącu grudniu zaplanował pierwsze prace budowlane związane z przebudową sieci oraz prac związanych z przygotowaniem terenu i wykopami pod fundamenty budynku.

Klientom, którzy pierwszy raz zapoznają się z inwestycją przypominamy, że wzdłuż ulicy Częstochowskiej powstanie nowy 7-piętrowy budynek mieszkalny, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 9.000 m2, zawierający aż 82 lokale mieszkalne 2-, 3- i 4- pokojowe. Budynek łącznie z dwupiętrową halą garażową będzie liczył 10 kondygnacji i będzie to najwyższy budynek w tej części Elbląga. Z najwyższych pięter inwestycji będzie się rozpościerał widok nie tylko na panoramę miasta, ale stąd doskonale będą widoczne prawie całe Żuławy i światła Gdańska. Z mieszkań położonych po wschodniej stronie będzie się rozpościerał widok na Park Leśny Bażantarnia i Górę Chrobrego. Budynek obsługiwany będzie przez dwa wjazdy: od północy - droga wewnętrzna do hal garażowych podziemi, od wschodu - droga prowadząca do utwardzonego parkingu na kilka miejsc postojowych. Komunikacja będzie się odbywała trzema niezależnymi klatkami schodowymi wyposażonymi w cichobieżne windy osobowe.

Deweloper celem poprawienia funkcjonalności i usprawnienia komunikacji będzie wykonywał przebudowę odcinka ulicy Królewieckiej od ulicy Częstochowskiej aż do ronda przy stacji benzynowej. Powstanie pas do lewoskrętu w ulicę Częstochowską i prawoskręt od strony ulicy Fromborskiej. Przebudowa ta zlikwiduje tworzące się korki na poziomie ulicy Częstochowskiej oraz wjazdu i wyjazdu z parkingu szpitala miejskiego.

Sprzedaż mieszkań już się rozpoczęła i jak informuje biuro sprzedaży Freedom nieruchomości inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest fakt, że zmienił się nieco trend na rynku nieruchomości. Obecnie największym powodzeniem cieszą się mieszkania 2 pokojowe – to znaczna zmiana w porównaniu z pierwszym etapem inwestycji, jednak nadal młode rodziny poszukują przede wszystkim funkcjonalnych mieszkań 3 pokojowych, o metrażu ok. 60 m2. Jednak w inwestycji znajduje się jeszcze kilka „pereł w Koronie”, niektóre czekają jeszcze na swoich nabywców. Są to mieszkania położone na ostatniej kondygnacji o pow. prawie 90 m2 z przynależącymi do nich ponad 20 - metrowymi tarasami.

Świąteczna Promocja. Z okazji zbliżających się świąt oraz nowego roku Deweloper proponuje zakup dowolnego lokalu mieszkalnego w specjalnej cenie. Komórkę o wartości 10.000 złotych klient otrzyma w cenie mieszkania. Oferta jest ważna tylko do końca roku, także pozostało niewiele czasu na decyzję.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertą mieszkań: na stronie internetowej www.koronaelblaga.pl, telefonicznie pod numerami 667 774 100 i 55 233 25 39 lub podczas osobistej wizyty w siedzibie naszego biura Freedom Nieruchomości przy alei Grunwaldzkiej 31 w Elblągu. Zapraszamy!

