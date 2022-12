 Ruszajmy w rejs

Pod żaglami, albo na silniku, można też w kajaku... Na Zalewie Wiślanym, albo po śródlądziu... Nieważne gdzie, ważne, że w najlepszym towarzystwie wodniaków z naszego regionu. Sezon żeglarski i motorowodniacki w 2023 roku zapowiada się interesująco.

Jachty i łodzie stoją w hangarach i czekają na rozpoczęcie kolejnego sezonu żeglarskiego oraz motorowodniackiego. Żeglarze i motorowodniacy w tym czasie studiują mapy i kalendarze, żeby zaplanować rejsy w przyszłym roku. Na Zalewie Wiślanym i rzekach w naszym regionie będzie się dużo działo.

Zaczynamy w maju od regat meczowych (match-racing) „jeden na jednego“. Na rzece Elbląg odbędzie się sześć turniejów (od maja do października, jeden turniej w miesiącu). W match-racingu w jednym wyścigu rywalizują ze sobą tylko dwa jachty na krótkiej, prostej trasie. Tę ustawia się zawsze blisko brzegu w miejscach, gdzie można zapewnić odpowiednią ilość miejsc dla publiczności. Jachty, identyczne dla każdej załogi, żeglują cały czas blisko siebie, a cała akcja rozgrywa się na oczach widzów i kibiców. Zadanie jest proste - przypłynąć na metę przed rywalem. Pierwszy turniej zaplanowano na 13 maja.

Tydzień później coś dla siebie znajdą kajakarze. Spływ gwiaździsty, którego centrum będzie Przystań Grupy Wodnej w Elblągu. To, czy kajakarze będą wiosłować do elbląskiej przystani, czy w kierunku przeciwnym zależeć będzie od kierunku wiatru - wiosłować trzeba z wiatrem. Dostępne trasy przedstawiają się następująco: jezioro Drużno - przystań Grupy Wodnej, Nogat - Kanał Jagielloński - przystań Grupy Wodnej, Nadbrzeże - Zatoka Elbląska - przystań Grupy Wodnej, zabytkowy most zwodzony na Fiszewce - przystań Grupy Wodnej.

W czerwcu na pokład zapraszają motorowodniacy, którzy zamierzają popływać po Pętli Żuławskiej. Początek - wieczorem 7 czerwca, następnego dnia jednostki popłyną na Nogat i do Białej Góry. Kolejnego dnia rejs będzie kontynuowany do Gniewu, gdzie będzie okazja obejrzeć pokrzyżacki zamek. Powrót na nocleg do Białej Góry, żeby kolejnego dnia ruszyć w dół Wisły do Gdańska i przez Gdańską Głowę Szkarpawą wrócić na przystań Ośrodka Sportów Wodnych „Fala“. Zapowiada się cztery dni motorowodniackiej przygody.

W czerwcu żeglarze będą mogli wywalczyć dwa duże puchary. Zaplanowano bowiem regaty o Puchar Mariny Elbląg i o Puchar Tolkmicka.

Lipcową nowością będą regaty optymistów (dla dzieci) i klasy Laser 470 o Puchar UKS Tolkmicko. Optymisty (podobno nie da się ich przewrócić) to małe jachty mieczowe, przeznaczone do nauki podstaw żeglowania. Dla wielu małych żeglarzy będzie to pierwsza okazja, aby posmakować regatowych emocji. Laser 470 mówi sam za siebie - to jacht stworzony do ścigania. Jednego może być pewni - emocji nie zabraknie.

Regaty Dwóch Marszałków to już duża impreza z wieloletnią tradycją i okazja do spotkania zacnych żeglarzy. To też niejako „flagowe“ zawody na Zalewie, triumf w tych regatach jest swoistą nobilitacją.

Jarek Rąbalski był utalentowanym żeglarzem z Nowej Pasłęki. Zginął tragicznie na zalodzonym Zalewie Wiślanym. Formą uczczenia jego pamięci są organizowane co roku regaty jego imienia. W przyszłym roku w lipcu.

Regaty o Błękitną Wstęgę mają niemal wszystkie akweny, gdzie można pływać. Wodniacy rywalizują więc np. o Błękitną Wstęgę Atlantyku, Zatoki Gdańskiej i Jeziora Krzywego. Ale Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego to jest mimo wszytsko coś innego. Także ze względu na akwen, na którym się odbywają. Regaty O Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego odbędą się w sierpniu. W tym samym miesiącu także Regaty o Bursztyn Kopernika. Motorowodniacy tymczasem zapraszają na wielki zlot po Zalewie Wiślanym. W planach m. in. rejs na Zatokę Gdańską przez Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, wizyta, w Tolkmicku, Braniewie i otwarcie od lat zamkniętego mostu zwodzonego na Pasłęce i zakończenie Zlotu w Elblągu.

Wrzesień to pierwszy dzień jesieni. „Jesienią zawsze zaczyna się szkoła...“ - śpiewa T. Love, a we Fromborku zaczynają się Regaty „Fromborska jesień“. A do tego Grand Prix Zalewu Wiślanego.

Sezon zakończy finałowymi regatami match-racingu w październiku.

Kalendarz:

Maj:

Match-racing na rzece Elbląg

Kajakowy zlot gwiaździsty w Elblągu

czerwiec:

Match-racing na rzece Elbląg

Puchar Mariny Elbląg

Zlot motorowodniaków

Puchar Tolkmicka

lipiec:

Match-racing na rzece Elbląg

Regaty Dwóch Marszałków

Puchar UKS Tolkmicko (optymisty/laser 4,7)

Regaty im. Jarka Rąbalskiego

sierpień:

Match-racing na rzece Elbląg

Regaty „Bursztyn Kopernika”

Regaty „Błękitna wstęga Zalewu Wiślanego”

wrzesień:

Match-racing na rzece Elbląg

Regaty „Fromborska Jesień”

Grand Prix Zalewu Wiślanego

październik:

Match-racing na rzece Elbląg

--- art. sponsorowany ---