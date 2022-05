 Ryszczuk i Maksymowicz koordynatorami wojewódzkimi Partii Polska 2050

13 maja odbyła się w Olsztynie konferencja prasowa z udziałem polityków partii Polska 2050. Członkowie zarządu z województwa warmińsko-mazurskiego prof. Wojciech Maksymowicz, burmistrz Rafał Ryszczuk, Andrzej Kimbar i Robert Klimowicz zaprezentowali wizję rozwoju regionu i Polski oraz oficjalnie ogłosili ukonstytuowanie się wojewódzkich struktur nowej partii. Co mówił zarząd wojewódzki partii o swoich propozycjach podczas piątkowej konferencji w biurze poselskim Wojciecha Maksymowicza?

Profesor Wojciech Maksymowicz przedstawił koordynatorów wojewódzkich, którymi są Wojciech Maksymowicz i Rafał Ryszczuk, natomiast pełnomocnikami zostali Andrzej Kimbar z Wielbarka, Robert Klimowicz z Ełku. Razem tworzą zarząd wojewódzki.

Następnie Wojciech Maksymowicz powiedział: - Nazwa Polska 2050 jest nieprzypadkowa. To budowanie Polski na przyszłe pokolenia. Ludność naszego kraju niesamowicie się starzeje. Czekają nas zupełnie nowe wyzwania. Jeżeli się do nich nie przygotujemy, to nie będzie przyszłości dla naszych dzieci i wnuków. Sygnalizujemy pewne kierunki, dzięki którym region może się rozwinąć. To przede wszystkim rozwój wiedzy. Jest ona niewątpliwie tym, co pozwala pokonywać bariery niemożności, utartych schematów. Tylko dzięki rozwojowi wiedzy powstały takie potęgi jak Stany Zjednoczone czy Zachodnia Europa. My też należymy do Zachodniej Europy. Przyszliśmy z różnych ugrupowań – od lewej do prawej strony – ale połączyło nas jedno. Chcemy ludziom służyć, słuchać ich. Mamy wielkie doświadczenie. Nikt tego lepiej nie robi niż samorządowcy – zaznaczył profesor Maksymowicz.

Kolejnym przemawiającym był Rafał Ryszczuk, burmistrz Kisielic, który mówił o tym, że Gmina Kisielice jest nastawiona na rozwój odnawialnych źródeł energii.

- Jestem z gminy Kisielice, która słynie z inwestycji w odnawialne źródła energii. W gminie powstało 108 MW mocy generowanej przez turbiny wiatrowe. Kisielice są w zasadzie samowystarczalne energetycznie. Gdybyśmy całą energię z wiatraków wykorzystali na swoje potrzeby, moglibyśmy całą gminę zaopatrzyć w prąd i uniezależnić się od węgla czy innych paliw – stwierdził burmistrz.

Rafał Ryszczuk mówił także o tym, że w jego gminie oprócz wiatraków jest ciepłownia na biomasę, instalacje fotowoltaiczne i biogazownia. Odniósł się do ustawy antysmogowej forsowanej przez sejmik i zauważył, że pierwszym krokiem wprowadzonym w ramach tej ustawy powinny być dotacje na budowę ciepłowni na biomasę w warmińsko-mazurskich gminach i osiedlach w miejskich. Koordynator wojewódzki partii Polska 2050 mówił również o przekopie mierzei wiślanej: pomińmy zasadność tej inwestycji i jej wpływ na środowisko, bo są różne opinie ekspertów, ale jeżeli już to zrobiono wykorzystajmy tę inwestycję jak najlepiej. Budujmy sieć dróg, trakcję kolejową, żeby przekop mógł być w pełni wykorzystany i przyczyniać się do rozwoju regionu.

Głos zabrał także Andrzej Kimbar, samorządowiec z Wielbarka:

- Chciałbym podać przykład pozyskiwania zielonej energii w Szczytnie. Przeprowadzono tam termomodernizację. Zastosowano pompy ciepła na ok. 120 kW, następnie w drugim etapie wprowadzono system podgrzewania wody poprzez panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Kolejnym etapem w roku 2022 była przebudowa balkonów. Skuto niewielkie balkony, a w to miejsce zbudowano samonośne balkony na konstrukcji stalowej, które mają 1,5 x 3,7 m. Na nich zainstalowano panele o łącznej mocy 31 kW. Na dzisiaj ten blok jest blisko zeroemisyjny. Mieszkańcy mają 90-proc. oszczędności" – wyjaśnił Andrzej Kimbar

Robert Klimowicz, samorządowiec z Ełku, opowiedział o bardzo wysokich podwyżkach energii w spółdzielni na terenie miasta. Wyjaśnił, że przyczyną podwyżek były gwałtowne wzrosty cen za emisję CO2 w zeszłym roku.

"Ta podwyżka nie uwzględniła tego, że węgiel zdrożał 3-krotnie. Jeszcze przed nami będzie ten szok. Mieszkańców czeka podwójny ból. To nie jest tylko problem Ełku, ale wszystkich miast i miasteczek, które zasilane są przez elektrownie węglowe. My, jako Polska 2050, nie zostawimy tych ludzi – zakończył Robert Klimowicz

