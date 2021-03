Rząd wprowadza nowe obostrzenia w skali kraju

W środę (17.03) w Polsce mamy 25 tys. zakażeń koronawirusem. Na konferencji prasowej Adam Niedzielski, minister zdrowia, powiedział, że nie ma już przestrzeni do wprowadzania obostrzeń na poziomie regionów, a jedynym wyjściem jest rozszerzenie obostrzeń na całą Polskę.

- Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce ograniczamy działalność galerii handlowych, zamknięte zostaną kina, teatry, galerie i inne obiekty rozrywkowe. Zostaną zamknięte baseny, sauny - mówił podczas konferencji Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki w trybie zdalnym. - Chciałbym zaapelować do wszystkich pracodawców, urzędów, administracji o to, żeby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną. Bardzo ważnym jest, żebyśmy w jak największym stopniu powrócili do pracy zdalnej, by ograniczyć mobilność i transmisję wirusa. W warmińsko-mazurskim po wprowadzeniu obostrzeń mamy do czynienia ze znacznym spowolnieniem wzrostu zachorowań - mówił Adam Niedzielski.