Są pieniądze z Malucha na budowę przedszkola na Zatorzu

- 1,8 mln zł dofinansowania z programu Maluch otrzyma Elbląg na budowę nowego przedszkola oraz żłobka przy ulicy Mielczarskiego - poinformował w środę (3.12) podczas konferencji prasowej prezydent Witold Wróblewski.

Elbląski samorząd na budowę przedszkola i żłobka na Zatorzu pozyskał już wcześniej z Funduszu Inwestycji Lokalnych prawie 5,9 mln zł. Do tej kwoty można teraz dodać 1,8 mln zł z rządowego programu Maluch, które również udało się miastu zdobyć. Przypomnijmy, że cała inwestycja ma kosztować około 11 mln zł.

- Dofinansowanie z programu Maluch to dobra wiadomość, zmniejsza nasz udział własny w tym przedsięwzięciu – mówił podczas konferencji prasowej prezydent Elbląga.

Nowe przedszkole przy ul. Mielczarskiego ma być przeznaczone dla 210 dzieci, w tym 60 podopiecznych żłobka. Dotychczasowe zostanie rozebrane, a w jego miejsce powstanie budynek z pomieszczeniami m.in. do gimnastyki, rytmiki, gabinety psychologa, pedagoga i logopedy, a także salę do zajęć sensorycznych, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół niego ma mieć osobne place zabaw dla dzieci z przedszkola i ze żłobka, za jego zagospodarowanie też będzie odpowiedzialny wykonawca.

- Przedszkole nr 18 funkcjonuje w warunkach budowlano - technicznych bardzo złych, zostanie ono przeniesione do nowo wybudowanego obiektu. Chcemy utworzyć też trzy oddziały w żłobku, po dwadzieścia miejsc w każdym – mówił Witold Wróblewski.

Ile dokładnie będzie kosztować inwestycja, okaże się po przetargu, który niedawno został ogłoszony. Samorząd szuka firmy, która zrealizuje to przedsięwzięcie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt kosztorysowo-budowlany ma powstać w ciągu 5 miesięcy, a przedszkole ma być oddane do użytku w ciągu 11 miesięcy - od daty podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu. Zainteresowane wykonaniem tej inwestycji firmy mogą przesyłać swoje oferty do 7 grudnia.