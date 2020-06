Są wytyczne sanepidu dla pływalni. Maseczki zostawimy w przebieralni

Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektor Sanitarny podały we wtorek (2 czerwca) wytyczne dotyczące otwarcia pływalni. Liczba osób korzystających w jednym czasie z obiektu nie może przekraczać 50 procent maksymalnego obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób.

Pływalnie mogą wznowić działalność od 6 czerwca. We wtorek wytyczne dotyczące ich funkcjonowania opublikowano na www.gov.pl. Jak czytamy, maja one na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i użytkowników basenów, saun oraz innych, podobnych obiektów. Zgodnie z nimi, liczba osób jednorazowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 50 proc. maksymalnego obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób.

Na basenie z jednego toru mogą korzystać maksymalnie 4 osoby jednocześnie. Zarządzający obiektem może też zdecydować o podzieleniu powierzchni pływalni na sektory, aby jednocześnie zbyt duża liczba osób nie znajdowała się w jednym miejscu. Z małych niecek i jacuzzi może korzystać tylko jedna osoba lub kilka osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Baseny czy sauny, powinny być wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami. W przypadku sauny z obiektu będą mogły korzystać maksymalnie 2 osoby jednocześnie. Ministerstwo Rozwoju i GIS zalecają też, by sauny, które nie zapewniają temperatury większej niż 60 stopni Celsjusza, zostały zamknięte.

Maseczki zdejmowane będą mogły być tylko do samego pływania.

- Obowiązkowe będzie noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie: osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni - czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Nadzorowane mają być zajęcia grupowe, takie jak: aerobik lub nauka pływania. Istotne znaczenie ma ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z organizacji tego rodzaju zajęć do czasu, kiedy będą one mogły być dotrzymane.