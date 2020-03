Sądy odwołują rozprawy także w kwietniu (aktualizacja)

Elbląskie sądy odwołały wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne do końca marca 2020 roku. Decyzja związana jest rozpowszechnianiem się koronawirusa, ma ona nie dotyczyć spraw pilnych. Dzisiaj (23 marca) rzecznik prasowy poinformował o przedłużeniu okresu obowiązywania decyzji także na kwiecień.

Jak informuje sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu, zniesione zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne sądu w okresie od 13 do 31 marca 2020 roku.

- To nie dotyczy spraw pilnych, których katalog zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. Zarządzenie to zostało zamieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu. Ponadto osobnym zarządzeniem, również zamieszczonym na stronie internetowej Sądu Okręgowego, ograniczony został dostęp interesantów do sądu - informuje rzecznik.

Podobną decyzję podjął prezes Sądu Rejonowego w Elblągu. Sądy skierują informacje indywidualne do osób, których miały dotyczyć zniesione rozprawy i posiedzenia jawne.

Interesanci proszeni są także, by komunikowali się z sądami telefonicznie lub mailowo. Szczegółowe informacje o telefonach znajdują się na stronie internetowej sądów.

- Informacje o rozprawach i posiedzeniach jawnych (w tym dotyczących odroczonego ogłoszenia orzeczeń), które się odbędą, tj. nie zostały odwołane, będą na bieżąco zamieszczane na stronach internetowych sądów okręgu elbląskiego. Informacje te będą miały charakter zanonimizowany, ale czytelny dla stron i innych uczestników danego postępowania, w szczególności będą zawierały sygnaturę akt sprawy. Wskazane jest zatem, aby w razie niedotarcia do strony (świadka, biegłego, itd.) informacji o odwołaniu rozprawy bądź posiedzenia jawnego, co powinno być regułą, przed udaniem się do sądu osoby te upewniły się, czy taka rozprawa bądź posiedzenie faktycznie się odbędzie - uzupełnia sędzia Tomasz Koronowski.

Aktualizacja z 23 marca: Zarządzeniami prezesów sądów okręgu elbląskiego zniesione zostały także wszystkie te wyznaczone terminy rozpraw i posiedzeń jawnych, które miały się odbyć w kwietniu, poza sprawami pilnymi, których katalog się nie zmienił. Na stronach internetowych sądów sukcesywnie zamieszczane będą wykazy rozpraw i posiedzeń – zarówno tych, które się odbędą, jak i tych, które zostały zniesione. Interesanci proszeni są o ograniczenie kontaktów z sądami do poczty elektronicznej i formy telefonicznej - napisał do nas Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.