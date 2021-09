Ściąga portElu. A po szkole idę na...

Niedawno rozpoczął się rok szkolny. Niektóre dzieci się smucą, inne cieszą z możliwości ponownego spotkania ze znajomych ze szkolnej ławki czy poszerzania horyzontów. Program obowiązujący w szkole nie zawsze jednak trafia do uczniów, dlatego też sporą część czasu spędzają oni na zajęciach pozalekcyjnych, gdzie mogą rozwijać swoje pasje i talenty.

Postanowiliśmy ułatwić wybór zajęć, na które można posłać pociechy. Poniżej znajdziecie zestawienie miejsc, w których najmłodsi oraz młodzież mogą rozwijać swoje zainteresowania pod okiem specjalistów. Może będzie to hobby, a może życiowa pasja, która ukształtuje nasze dzieci.

Edun Korepetycje w Elblągu - to centrum edukacyjne, które już dziewiąty rok szkolny pomaga i wspiera uczniów na każdym poziomie edukacji szkolnej. Przygotowaliśmy kompleksową ofertę, która pozwoli Twojemu dziecku na nadrobienie luki edukacyjnej i przyjemne spędzenie czasu poświęconego nauce z każdego przedmiotu szkolnego. Centrum korepetycji, które nie tylko daje wiedzę uczniom ale przede wszystkim spokój rodzicom. Nasze Centrum Edukacji stworzyliśmy z myślą o dostarczaniu wysokiej jakości edukacji/korepetycji, ale również opieki nad całym procesem edukacji Twojego dziecka aby dać Tobie pewność, że Twoje dziecko jest w dobrych rękach. Przygotowaliśmy korepetycje i kursy pozwalające nadrobić zaległości powstałe w wyniku luki edukacyjnej. Z czego wynika luka edukacyjna? Analizując programy edukacyjne doszliśmy do wniosku, że ułatwienia jakie MEN oraz kuratorium przygotowało dla tegorocznych ósmoklasistów będą dla nich obciążeniem w kolejnych latach edukacji. Ogłoszone ulgi w wymaganiach obecnej ósmej klasy oraz praktyka lekcji zdalnych w szkołach „wycięły” wiele praktycznych oraz potrzebnych zagadnień. Kurs dla ósmoklasistów to specjalny kurs, którego celem jest pomoc w zasypaniu luki edukacyjnej powstałej w wyniku obcięcia wymagań egzaminacyjnych w 2021. Zajęcia stacjonarne w grupach - wybierasz interesujący Cię przedmiot: język polski, matematyka lub język angielski. Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się w określone dni. W ramach tego kursu nadrobimy najważniejsze zaległości i zapewnimy spokojniejszy start w nowej szkole. Kurs dla maturzystów - na poziomie podstawowym i rozszerzonym: prowadzone wg. metody akademickiej w warsztatowych grupach 6 osobowych - zapewniającej skuteczność i płynność nauki. Warsztatowe grupy - gwarantują każdemu indywidualne podejście oraz uwagę nauczyciela. Bieżące monitorowanie postępów każdego ucznia - regularne przekrojowe sprawdziany. Nauka strategii egzaminacyjnych - pozwala na uzyskanie wyższego wyniki i eliminuje przypadkowe błędy. 2 egzaminy próbne - pozwalają oswoić się z atmosferą egzaminu, przećwiczyć strategię oraz wiedzę. Jeśli chcesz wypełnić lukę edukacyjną, poprawić swoje oceny lub przygotować się do egzaminu ósmoklasisty lub matury- odwiedź nasz oddział Edun Korepetycje już dzisiaj! Oferujemy darmową lekcję próbną!!! Więcej informacji o naszych korepetycjach znajdziesz na stronie edun.pl lub pod nr: 55 621 29 28, 796 212 922.

Fabryka Języka - to szkoła językowa, która specjalizuje się w nauczania dzieci. Działamy od 2015 roku i śmiemy twierdzić, że jesteśmy w tym najlepsi! Dynamiczny, pełen pomocy angielski w formie nauki przez zabawę, sprawi, że Twoje dziecko pokocha język obcy! Jesteśmy w centrum miasta na Słonecznej 14. Oferujemy: zajęcia raz w tygodniu (do wyboru pn/środa), edukacyjny robot Emys i mówiące długopisy Ting, zajęcia bez podręcznika, maty podłogowe XXL, śpiewamy, ruszamy się i mówimy po angielsku! 70zl/ miesiąc - dzieci przedszkolne, 100/120zł - dzieci szkolne (1-3 SP). Znajdź nas na facebooku Fabryka Języka Elbląg lub na stronie. Więcej informacji i zapisy: 506 142 278.

FanRobot - Nauka i Zabawa - zapraszamy na ciekawe zajęcia z programowania w świecie gry Minecraft, robotykę, program "młody programista” z drukiem 3d i akademię YouTube. Jesteśmy najdłużej działającą w Elblągu szkołą robotyki i programowania. Nasze kursy realizujemy od 2013 roku. Wybierz najlepszy program dla swojego dziecka: Wstęp do programowania (7-8 lat) - zajęcia matematyczne w świecie Minecrafta. Ćwiczymy na nich myślenie algorytmiczne oraz umiejętności matematyczne niezbędne na bardziej zaawansowanych etapach nauki programowania. Podstawy programowania (9-11 lat) - programowanie w świecie Minecraft. Zapoznamy się z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami logicznymi z zakresu programowania: warunek, pętla, zmienna. Uczestnicy będą tworzyć algorytmy w języku blokowym LUA. Programowanie dla zaawansowanych (10-12 lat) - programowanie tekstowe zaawansowanych robotów w świecie Minecraft. Tworzenie własnych modów. Wykorzystanie języka Python do programowania własnych mini gier w Minecraftcie oraz płytki elektronicznej Microbit. Robotyka (7-10 lat) - budowa i programowanie robotów na zestawach Lego WeDo 1.0 i 2.0, Lego Mindstorms EV3 oraz QScout, programowanie Ozobotów i latających dronów oraz Scottie Go. Poznanie działania m.in. przekładni pasowej, zębatej, ślimakowej, oraz czujników ruchu, podczerwieni, koloru, dotyku. Młody programista (8-11 lat) - programowanie blokowe w Scratch i nie tylko. Rozbudowana tematyka: tworzenie gier, elementy programowania Minecraft Education i LUA, konsole GameGo, roboty, drony, projektowanie i druk 3d, ScottieGo, cyfrowe miasto, elektronika. Akademia YouTube (9-12 lat) - na warsztatach uczymy, jak korzystać z szeregu programów do obróbki video, audio oraz projektowania graficznego. Pokazujemy jak przy niewielkich nakładach kręcić ciekawe i angażujące filmy różnego typu. Wychowawców klas 0-VI zapraszamy do organizacji cyklicznych lub pojedynczych zajęć robotyki w swoich klasach szkolnych. Zapisy oraz szczegółowy opis wszystkich naszych kursów dostępny jest na stronie: www.fanrobot.pl/oferta. Chciałbyś, żeby Twoje dziecko miało ciekawe urodziny? Dwie godziny zabawy w świecie minecrafta, robotyki Lego lub eksperymentów zadowolą nawet najbardziej wymagających młodych naukowców. Uwaga! Tylko do 15.09 skorzystaj z rabatu -60zł na nasze zajęcia. Odbierz kod rabatowy na www.fanrobot.pl/rabat. Chcesz być na bieżąco? Sprawdzaj nasz profil na Facebooku i stronę: www.fanrobot.pl. Więcej informacji pod nr: 517 03 02 02.

Leonardo School - zaprasza dzieci w wieku 2-13 lat. To szkoła, gdzie dziecko przeżywa wspaniałą przygodę edukacyjną. Uczymy tu nie tylko języka angielskiego, języka hiszpańskiego i niemieckiego, ale także tego, jak skutecznie, szybko i z radością zdobywać wiedzę. LEO ENGLISH to jedyne zajęcia angielskiego, które są w 100% dopasowane do potrzeb dziecka i jego naturalnego rozwoju. To zajęcia, na których mówi się tylko po angielsku. Dziecko uczące się za pomocą tej metody szybko przyswaja język. Wszystko odbywa się płynnie i naturalnie dzięki nowoczesnym technologiom oraz przeszkolonej kadrze lektorskiej. Zajęciom towarzyszy wielki entuzjazm i doskonała, przyjazna atmosfera. Prowadzimy zajęcia z robotem EMYS oraz mówiącym długopisem THING, który uczy poprzez interakcję. Efekty widoczne są już po kilku miesiącach. Leo Maniak z kolei to nietuzinkowy program skierowany do dzieci w wieku 8-13 lat. Ortografia nie musi być zmorą - nasi bohaterowie sprawią, że będzie zabawna. Przy wykorzystaniu wyjątkowych bohaterów dziecko pozna ok. 500 słów z trudnością ortograficzną. Poza tym uczymy technik, które przyspieszają tempo czytania. Wykorzystamy sprawdzone techniki pamięciowe do łatwego zdobywania wiedzy z podstawy programowej szkoły podstawowej. W trakcie naszych zajęć zaszczepiamy pasję do nauki oraz rozwijamy wszystkie zdolności dziecka. Dołącz ze swoim dzieckiem do grona 300 000 osób, które już skorzystały z tej wyjątkowej metody i zadbaj o jego przyszłą edukację. Aby się o tym przekonać zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe 28.08., 04.09 lub 11.09. – Elbląg, ul. Hetmańska 15 I-J. Najlepszy moment na rozpoczęcie nauki jest teraz! Więc jeśli nie chcesz stracić szansy na fantastyczny rozwój dla swojego dziecka, to zapisz je na bezpłatne lekcje pokazowe pod tym linkiem: lub zadzwoń 733 500 443 i koniecznie odwiedź nasz profil na FB.

TEDDY EDDIE ELBLĄG - Akredytowane Centrum Metody Teddie Eddie zaprasza na ambitny i niebanalny angielski dla dzieci! Teddy Eddie to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 4 - 7 lat, której głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy ruchowe, piosenki, historyjki, słuchowiska, karty obrazkowe.cymi recenzentami. Koniec z nauką pojedynczych słówek, nareszcie dzieci uczą się mówić całymi zdaniami! Nasza metoda jest ambitna i niebanalna. Ambitne, bo nie ma innych kursów dla dzieci, podczas których mali uczniowie osłuchiwaliby się z takim ,gdzie w tak umiejętny i dyskretny sposób nastawieni byliby na ogromne bogactwo słów, zdań i tekstów: 2000 słów w ponad 100 utworach o różnym stopniu skomplikowania to właśnie nasza metoda dla maluchów! Na pokładzie z nami robot edukacyjny EMYS, który jeszcze bardziej zainteresuje dzieci angielskim! Do waszej dyspozycji jest także bogaty zestaw kursanta i poradnik dla rodziców. Jesteśmy na Karowej 1, na terenie lodowiska (sala bezpośrednio przy górnym wejściu). Lekcje pokazowe dla nowych dzieci 4/5 lat i 6/7 są zaplanowane na drugą połowę września. Miejsca znikają, zarezerwuj swoją teczkę kursanta już dziś! Wszelkie informacje 736 382 063 lub 506 142 278 i na naszym profilu Teddy Eddie Elbląg.

Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" - organizuje zajęcia nauki jazdy w sekcji łyżwiarskiej oraz rolkarskiej. Pomagamy stawiać pierwsze kroki, doskonalimy umiejętności oraz wspólnie pokonujemy kolejne wyzwania. Zapewniamy uśmiechniętą i profesjonalną kadrę, miłą atmosferę oraz wsparcie w łyżwiarskich i rolkarskich podbojach. Szukasz wyjątkowej dyscypliny? Nigdy nie miałeś/-aś na nogach rolek czy łyżew? Potrafisz jeździć, ale fascynują Cię skoki i piruety? Przyjdź na zajęcia! Opracowana przez nas ścieżka rozwoju: treningi, choreografie, obozy szkoleniowe i zgrupowania doprowadzą Cię do poziomu, jaki zechcesz osiągnąć. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacjami na naszym Facebooku UKS "Szóstka" Elbląg. Treningi w sekcji jazdy figurowej na rolkach będą odbywać się w poniedziałki o godz. 17.00-18.00 (zaczynamy od 6 września) na Sali gimnastycznej ul.Saperów 14. Treningi w sekcji łyżwiarskiej rozpoczną się od października. Więcej informacji na stronie, pod nr. 693 281 410, albo mailowo bekuk@wp.pl.

UKS Wikingowie - Nauka jazdy na łyżwach i gry w hokeja na lodzie. Wikingowie nauczą Twoje dziecko świetnie jeździć na łyżwach, a także grać w hokeja na lodzie. Nie musisz mieć swojego sprzętu - łyżwy wystarczą, a jak nie masz swoich, to w szafie trenera mamy kilka sztuk klubowych łyżew, a pozostały osprzęt hokeisty udostępnimy. Zajęcia odbywają się do czterech razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Nauczymy Twoje dziecko nie tylko jazdy na łyżwach, ale także gry zespołowej, radzenia sobie z własnymi słabościami, oraz tego, że ciężka praca popłaca. A wszystko to w fantastycznej atmosferze pod okiem trenerów, dla których najważniejsze jest dziecko. Treningi kondycyjne zaczynamy we wrześniu, a jak tylko zostanie zamrożona tafla lodowiska Helena, wchodzimy na lód. U nas zawiązują się przyjaźnie pomiędzy zawodnikami, rodzicami i trenerami. Pierwszy miesiąc (próbny) jest bez żadnych zobowiązań - nie musisz zapisywać się do klubu, po prostu sprawdź czy to jest sport dla Twojego dziecka. Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Więcej informacji na naszej stronie www.wikingowie.elblag.pl lub pod numerami telefonu 691 400 016 lub 517 573 134.

