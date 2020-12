Ścieżką rowerową z Elbląga do Pogrodzia

Wzdłuż drogi wojewódzkiej 504, od Dąbrowy do Pogrodzia, ma powstać ścieżka rowerowa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłosił właśnie przetarg na wykonanie jej dokumentacji projektowej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 16 grudnia br. ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej przy drodze nr 504. Ścieżka ma powstać od miejscowości Dąbrowa do Pogrodzia. Jak czytamy w dokumentach przetargowych: „projekt ma obejmować budowę ścieżki rowerowej o szerokości minimum 2,50 m, zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej nr 504 na odcinku od km około 9+280 do km około 21+714”. Zaprojektowane zostanie również Miejsce Obsługi Rowerzystów. Ścieżka ma być połączona z istniejącą już drogą rowerową na terenie Elbląga. Na wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej firma, która wygra przetarg, będzie miała siedem miesięcy od daty podpisania umowy.

Przypomnijmy, że w budżecie Elbląga na 2021 rok zaplanowano środki finansowe na przygotowanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej z ul. Fromborskiej do Dąbrowy (230 tys. zł), a więc w granicach Elbląga. Jeśli te dwie inwestycje zostaną zrealizowane, to do Pogrodzia rowerzyści dojadą bezpiecznie ścieżką bezpośrednio z Elbląga, z ulicy Fromborskiej. Nie znamy jeszcze dokładnego terminu realizacji obu inwestycji. Do sprawy wrócimy.