Senackie i senatorskie poprawki do budżetu

12 stycznia Senat przyjął budżet Polski na 2022 rok, senatorowie zaproponowali w sejmowym projekcie 70 poprawek, a 6 z nich dotyczy bezpośrednio naszego miasta lub regionu. O tym mówił podczas dzisiejszego (24 stycznia) briefngu prasowego ich współautor, senator Jerzy Wcisła (KO).

Ogólnopolsko: Senat chce m. in. urealnić wskaźnik inflacji, zlikwidować wydatki na Izbę Dyscyplinarną, zwiększyć środki przeznaczane na ochronę zdrowia czy walkę ze skutkami zanieczyszczenia środowiska. 50 senackich poprawek ma w założeniu wspierać inwestycje lokalne i regionalne, a sześć z tej pięćdziesiątki dotyczy bezpośrednio Elbląga i regionu.

- Przekonywałem i przekonałem Senat, że samorządy są dzisiaj pozbawiane środków, wiele z nich ma tylko tyle pieniędzy, żeby mogły funkcjonować, nie mają pieniędzy na inwestycje. Poza tym nie mamy środków unijnych. Fundusz odbudowy został zatrzymany, nie wiadomo, jak będzie z pieniędzmi na Wieloletnią Perspektywę Finansową... - uzasadniał senator Wcisła.

Co proponuje Senat lokalnie? Między innymi przeznaczenie 20 mln zł na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Elbląga. Jak przypomina senator Wcisła, realizacja programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w którym Elbląg miał przyznaną kwotę 100 mln zł, w części dotyczącej naszego regionu została zatrzymana. Całość zadania o wartości 64 mln zł dotyczy zabezpieczenia lewego brzegu rzeki Elbląg na odcinku od ul. Mostowej do alei Tysiąclecia. Bezpieczeństwo powodziowe ma poprawić też realizacja innych tego rodzaju zadań, m. in. w powiecie nowodworskim. Koszty – 50 mln zł.

20 mln zł miałoby być zabezpieczone na dokończenie inwestycji budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, m. in. na budowę obrotnicy i pogłębienie torów wodnych nabrzeży portowych.

- Nadal brakuje 800 m (przekopu – red.) i obrotnicy, które były zagwarantowane w tej inwestycji od czasów rządów PO-PSL - wskazywał senator.

Senatorowie chcą też połączenia drogowego Via Carpatia i Via Baltica, by ruch towarowy kierował się do polskich portów. Na to w projekcie poprawek przeznaczono 100 mln zł.

- Jeżeli rząd wydaje 30 mld zł na budowę Via Carpatia, która przeniesie cały transport ze wschodu Polski, z pogranicza, do Kłajpedy, to robi szkodę portowi w Gdańsku i budowie kanału przez Mierzeję, który ma spowodować rozwój portu w Elblągu. Połączenie Via Carpatia i Batica umożliwi połączenie wschodniej drogi transportowej z naszymi portami – mówił Jerzy Wcisła.

40 mln zł zabezpieczono na budowę obwodnicy Malborka. To element udrażniania połączenia z autostradą A1.

- Dodam, że trwają prace nad projektem przebudowy S22 na odcinku Elbląg-Malbork – zaznacza senator Wcisła.

Senat poparł też wniosek, by dofinansowano kwotą 20 mln zł programu regionalnego „Bądź zdrów na Warmii i Mazurach!” W ramach tej inicjatywy 500 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia w województwie, także w Elblągu.

Senator Jerzy Wcisła zwrócił się do posłanek i posłów regionu o poparcie "lokalnych" poprawek do budżetu, a także kwestii takich jak dofinansowanie lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży (100 mln zł), dalsze funkcjonowanie telefonu zaufania (5 mln zł), przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym w rodzinie (50 mln zł)...

- Nie mam wątpliwości, że Panie Posłanki i Panowie Posłowie uznają zasadność wsparcia finansowego dla tych przedsięwzięć i poprą wnioski budżetowe w wymienionych wyżej sprawach, które już uzyskały poparcie Senatu RP – pisze w swoim liście do parlamentarzystów regionu senator Jerzy Wcisła.

Czy poprawki mają szansę zostać uwzględnione w Sejmie?

- Jest wiele argumentów, które, moim zdaniem, odpowiedzialnego posła, odpowiedzialną posłankę powinny skłaniać ku temu, aby urealnić ten budżet, wprowadzić te pozycje, które są dla Polski ważne i śmiało przyjechać do wyborców i powiedzieć: "o was zadbałem" - komentuje senator Wcisła.