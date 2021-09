Senator interweniuje w sprawie miejskich stypendiów dla studentów medycyny

fot. pixabay

Wojewoda warmińsko-mazurski nie zgadza się, aby miasto Elbląg ufundowało stypendia dla studentów medycyny. Pieniądze mają trafiać do studentów, którzy zobowiążą się do podjęcia pracy w elbląskich szpitalach. Senator Jerzy Wcisła na ostatnim posiedzeniu Senatu zwrócił się do Michała Kamińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z interwencjąw tej sprawie.

Władze miasta Elbląga proponują, aby stypendia trafiały do studentów V i VI roku medycyny,

w zamian za podjęcie pracy w elbląskim szpitalu przez okres min. 4,5 roku. Podobne uchwały podjęły m.in. zarządy województw: mazowieckiego, opolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, miasto Częstochowa i powiaty: węgrowski, kluczborski, lipniecki, słupniecki, gorlicki oraz kłobudzki. – Polska jest krajem prawnie jednolitym i nie może być sytuacji, w której wojewodowie różnie interpretują prawo – mówi senator Jerzy Wcisła. – Dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu zwróciłem się Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie jednolitej wykładni prawnej w tej sprawie. Senator argumentuje, że propozycja stypendiów wspiera Państwo w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych i finansowych, których nie rozwiązanie może wielu Polaków kosztować utratę zdrowia a nawet życia. – W czasie, gdy służba zdrowia boryka się z ogromnymi problemami kadrowymi – głównie

z powodu braku środków – są to bardzo pożądane działania, mogące zwiększyć wielkość środków adresowanych do służby zdrowia – w tym przypadku od samorządów – podkreśla senator Wcisła. Senator Jerzy Wcisła sytuacją studentów medycyny zajmuje się również w Parlamentarnym Zespole ds. Młodzieży, którego jest przewodniczącym. – Studenci medycyny są zobowiązani do odbywania bezpłatnych praktyk, które w rzeczywistości są bezpłatną pracą na rzecz szpitali – mówi senator Jerzy Wcisła. – Na październikowym posiedzeniu Zespołu będziemy szukać propozycji rozwiązań tej sytuacji.

Jerzy Wcisła