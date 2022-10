 Serenadowy kącik zabaw powstał w szpitalu wojewódzkim

Serenadowy kącik zabaw – to nowe miejsce w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, z którego skorzystają najmłodsi. Dzięki niemu wizyty w szpitalu będą dla nich przyjemniejsze.

- Z tego miejsca będą korzystać dzieci leczone w naszej placówce. Kącik jest w miejscu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a więc będą z niego korzystać dzieci, które przyjdą z rodzicami interwencyjnie – podkreśla Bożena Ropelewska, dyrektor ds. pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. - Udzielanie porady, gdy odbywa się na płaszczyźnie lekarz-rodzic, to moment, w którym dziecko często się nudzi, bo przecież wiek ma swoje prawa. Ten kącik bardzo nam pomoże właśnie w takich sytuacjach, a wizyta w szpitalu będzie bardziej przyjazna, cieplejsza, bliższa kolorowemu światu dziecka.

W skład kącika zabaw wchodzą: wieża z manualnymi zabawami, które świetnie uczą koordynacji, sprawności manualnej, spostrzegawczości i cierpliwości; stolik z krzesełkami, regał pełen zabawek i książeczek oraz zestawy do kolorowania. Wszystko z tworzyw umożliwiających mycie i dezynfekcję.

Od lewej Bożena Ropelewska, Marek Kalinowski, Aneta Mostowiec. Fot. Anna Dembińska

- W 2018 roku powstał pomysł tworzenia Serenadowych Kącików Zabaw, czyli miejsc, gdzie dzieci czekając na badania albo na wizytę u lekarza będą mogły zająć się zabawkami – mówi Aneta Mostowiec, rzecznik prasowy Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

- Pomysł bardzo spodobał się naszym właścicielom i pracownikom, stąd już od czterech lat tworzymy takie miejsca zabaw w całej Polsce. Kącik w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym powstał konkretnie z inicjatywy naszych dostawców. Co roku nasza firma organizuje Galę Gospodarstwo Roku. W czasie tego wydarzenia rolnicy dorzucają swoją cegiełkę do budowy takich miejsc i w tym roku wskazali oni właśnie Elbląg.

Jak podkreśla Aneta Mostowiec, Serenadowe kąciki zabaw to miejsca wytchnienia dla dzieci i rodziców, pewnego zapomnienia o trudnej sytuacji związanej ze zdrowiem.

- Chcieliśmy zrobić coś dla społeczeństwa, zrobić coś dla dzieci - mówi Marek Kalinowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Spomleku. - To ważne, by gdy dziecko przychodzi do lekarza, była możliwość zapanowania nad stresem, by dać mu możliwość zajęcia się czymś innym – tłumaczy. - To już trzydzieste takie miejsce w kraju – dodaje.

-- komunikat płatny --